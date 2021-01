Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A iRobot é conhecida por sua excelente linha de aspiradores de robôs Roomba e a empresa está sempre em busca de novas maneiras de inovar.

Quando lançou os aspiradores de robô iRobot Roomba i7 + e Roomba s9 +, a iRobot conseguiu se destacar da concorrência com bots de esvaziamento automático, o que eliminou parte do aborrecimento da propriedade de aspirador de robô.

Com o sistema de eliminação automática de sujeira Clean Base incluído, os usuários não precisam se preocupar em esvaziar constantemente o aspirador do robô em uma base diária ou bi-diária. Em vez disso, a lixeira só precisa ser esvaziada após um mês ou mais.

squirrel_widget_3704251

Esses bots, porém, são máquinas premium com um preço igual. Agora, com a introdução do iRobot Roomba 3+, essas inovações são mais acessíveis. Este acréscimo à linha do Roomba oferece recursos avançados, incluindo a base de esvaziamento automático, navegação inteligente e a inteligência iRobot Genius também, mas com um preço muito mais acessível.

O iRobot Roomba 3+ promete esvaziar o equivalente a 60 dias de poeira e detritos na base e gerenciar a limpeza inteligente de sua casa em carpetes e pisos duros com o mínimo de barulho.

Este robô também usa o sistema de limpeza de três estágios do Roomba para limpar sua casa com eficiência, com a promessa de 10 vezes mais potência de sucção da série Roomba 600. Adicione o controle de voz com o Google Assistant ou Amazon Alexa e você pode enviar o bot para limpar com apenas sua voz. O iRobot está tornando esses bots ainda mais inteligentes, como emparelhar com nomes como o Smart Lock Wi-Fi de agosto para começar a limpar automaticamente quando detectar que você saiu de casa.

O aspirador robô Roomba i3 + está disponível para compra agora por £ 699 ou sem a base limpa como o Roomba i3 por £ 449.

Escrito por Adrian Willings.