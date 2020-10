Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Ainda há tempo para enxugar algumas economias diabólicas neste Amazon Prime Day, e a oferta do iRobot Roomba 692 - disponível por US $ 199,99 - representa um dos melhores descontos restantes.

Com o aspirador de pó robô normalmente apresentando um preço inicial de $ 319,99, há apenas uma quantidade limitada de tempo restante para os membros do Amazon Prime (ou aqueles que procuram usar um teste gratuito de forma eficaz) para economizar $ 120.

• Veja o negócio do iRobot Roomba 692 ($ 199,99) na Amazon

O que é bom é que esta é uma das compras mais fáceis de justificar também - ter um sistema de aspiração automatizado economiza não apenas um tempo precioso (no qual você poderia procurar ainda mais negócios, talvez), mas também elimina o tédio de, você sabe , na verdade, limpando as migalhas espalhadas pela sua casa.

Com muitos negócios de aspirador de robôs do Amazon Prime Day ainda flutuando, por que escolher este dispositivo em particular? Em primeiro lugar, ele oferece o ponto de entrada mais barato possível no mundo caro dos aspiradores de robôs - no que diz respeito às marcas estabelecidas, sempre vale a pena considerar encontrar um por menos de $ 200.

Em termos de recursos, o 692 com carregamento automático pode ser controlado via Alexa e pode lidar com praticamente qualquer tipo de piso que você tiver, graças aos diferentes modos de limpeza. Há também coisas como a Detecção de sujeira da iRobot, que identifica as áreas da sua casa que precisam de mais trabalho e aumenta a limpeza, e a Detecção de penhascos, algo essencial para usuários que desejam limpar perto de escadas.

Os aspiradores de robôs, como dizemos, costumam ser descontados nessa época do ano, mas ainda seria surpreendente ver isso replicado para a Black Friday. Isso o torna um ótimo momento para tirar vantagem, se você puder ser rápido o suficiente.

Escrito por Conor Allison.