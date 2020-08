Os aspiradores Roomba estão obtendo automações mais inteligentes com a atualização mais recente do aplicativo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A iRobot anunciou um novo recurso chamado iRobot Genius, que desbloqueia um novo conjunto de algoritmos inteligentes em seus populares aspiradores Roomba, todos alimentados por uma atualização do aplicativo iRobot Home.

A ideia por trás desse conjunto de atualizações é fornecer aos usuários um método muito mais simples e personalizado de controlar seus aspiradores e limpadores robóticos.

Com o tempo, com o iRobot Genius, os modelos compatíveis do aspirador Roomba aprenderão os hábitos dos usuários para adaptar os horários de limpeza e as sugestões correspondentes.

Por exemplo, qualquer pessoa com um aspirador Roomba i7 / i7 + ou s9 / s9 +, ou aqueles com o esfregão robô Braava Jet M6 obterão um recurso de limpeza de zona que não só permite limpar manualmente zonas específicas, mas também pode detectar áreas que podem precisar de mais frequência limpeza.

Isso pode ser em torno da mesa da sala de jantar, próximo a um sofá ou embaixo das bancadas da cozinha. Usando os novos recursos inteligentes, o aplicativo iRobot Home irá sugerir de forma proativa a limpeza dessas zonas que detectou.

Além disso, o aplicativo iRobot Home possui automação baseada em eventos integrada. Por exemplo, os usuários poderão programar condições predefinidas ou conversar com outros produtos domésticos inteligentes para saber quando você saiu de casa.

Usando esses recursos, você pode fazer com que o Roomba limpe sua casa todas as manhãs depois de sair para o trabalho, sem ter que pedir manualmente para limpar. Ele pode fazer isso usando serviços de localização no aplicativo ou conectando-se a dispositivos como o Smart Lock de agosto, que sabe quando você trancou e saiu.

Cronogramas de limpeza recomendados também estão sendo adicionados, então ele pode sugerir limpar a sala de jantar após as refeições e você pode adicionar essas rotinas de limpeza predefinidas a uma lista de favoritos dentro do aplicativo para torná-los facilmente acionáveis com alguns toques.

Como se tudo isso não bastasse, a iRobot também está introduzindo um recurso por meio do qual os aspiradores do Roomba podem recomendar "zonas de exclusão" para impedir que a máquina limpe áreas específicas e até mesmo ajustar as recomendações com base nas estações. Por exemplo, durante os períodos de alergia, quando mais limpeza é necessária para reduzir os surtos.

A iRobot está lançando esses recursos inteligentes em uma atualização de software para seu aplicativo iRobot Home a partir de 25 de agosto e estará disponível para usuários em todo o mundo.

Escrito por Cam Bunton.