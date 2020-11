Grande oferta de aspirador de robô iRobot Roomba 981 dá a você um enorme desconto de 32%

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A empresa norte-americana iRobot é líder na classe de aspiradores de pó autônomos e há um ótimo negócio em um de seus produtos nesta Black Friday .

Seu aspirador de pó-robô conectado por Wi-Fi iRobot Roomba 981 tem um desconto de 32% em relação ao preço normal nos EUA.

Isso significa que você pode obtê-lo por apenas $ 399,99, em vez do RRP de $ 589 - uma economia gigantesca de $ 189.

• Veja a oferta da iRobot Roomba na Amazon aqui

Nós revisamos o modelo anterior deste iRobot robo vac e pensamos muito sobre ele na época. O novo e melhorado modelo é um roubo absoluto a esse preço.

O 981 usa um sistema de limpeza premium de 3 estágios que oferece 10 vezes o desempenho de modelos menores. Ele foi projetado para ser ideal para donos de animais de estimação e capaz de navegar pela sua casa com facilidade.

Com sua conectividade Wi-Fi, você pode controlá-lo com o aplicativo iRobot Home para iOS ou Android. Isso dá a você a capacidade de agendar limpezas e muito mais. Ele também funciona com dispositivos Amazon Echo ou Google Home, então você também pode usar o controle de voz.

