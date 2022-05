Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Ikea anunciou sua última aquisição da casa inteligente. Está lançando um hub doméstico inteligente pronto para a matéria, chamado Dirigera, além de um aplicativo Ikea Home inteligente remodelado.

Se você já se perguntou por que certos dispositivos domésticos inteligentes funcionam com alguns, mas não com outros, você vai querer saber sobre a Matter - o mais recente padrão de interoperabilidade sem fio que ameaça abalar a indústria. Pocket-lint tem um guia completo sobre como a Matter funciona aqui. Mas não se preocupe. A Ikea promete que Dirigera e seu aplicativo Ikea Home serão ambos simples de usar, descrevendo-os como "convenientes, fáceis de navegar e amigáveis", especialmente para pessoas que estão iniciando sua jornada tecnológica doméstica inteligente.

"Com o novo hub Dirigera para produtos inteligentes, os usuários serão capazes de embarcar todos os produtos inteligentes da IKEA no sistema e dirigi-los individualmente, em conjuntos ou em grupos no novo aplicativo inteligente Ikea Home", disse Ikea. "Isto permite aos usuários criar diferentes cenários com funções pré-definidas dos produtos inteligentes e aumenta as opções de personalização para a casa inteligente".

Tenha em mente que esta não é a primeira incursão da Ikea na casa inteligente.

No início deste ano, a Ikea lançou a lâmpada de altifalante Vappeby Spotify e atualizou o altifalante de prateleira Symfonisk com Sonos. Em 2014, a empresa lançou o hub/gateway da casa inteligente da Tradfri e um aplicativo. Ikea disse que os clientes ainda podem usar seu antigo hub da Tradfri, e que os atuais "produtos da IKEA podem ser conectados e funcionar igualmente bem com o hub da Dirigera".

O centro de Dirigera e o novo aplicativo Ikea smart home será lançado em outubro de 2022.

Escrito por Maggie Tillman.