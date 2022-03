Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A gigante do set-top box Humax anunciou um novo plugue inteligente Wi-Fi , em uma entrada surpresa no mercado de casas inteligentes .

A empresa é mais conhecida por suas caixas Android TV, Freeview e Freesat, embora seu novo acessório inteligente indique um pivô para a casa inteligente mais ampla.

O plugue em si pode ser vinculado ao Google Assistant e ao Alexa , atuando como uma alternativa mais inteligente às opções regulares.

No entanto, uma integração mais avançada para os proprietários do Humax Aura está disponível no Google Home, com o plugue capaz de ser ligado e desligado através do controle remoto do decodificador.

Para aqueles que desejam suas próprias sequências, o Humax Wi-Fi Smart Plug também pode ser inserido no mundo doIFTTT .

Assim como os plugues rivais, o acessório também pode ser controlado pelo aplicativo para definir horários, com o Humax Smart Living (disponível para iOS e Android) permitindo que os usuários definam temporizadores e horários para que o plugue e seus dispositivos conectados sejam ligados ou fora.

Curiosamente, ele também registrará o consumo de energia dos dispositivos conectados, fornecendo uma visão da corrente, potência, tensão e kWh total. Tudo isso é então realimentado no aplicativo, que permite aos usuários rastrear tendências em gráficos ao longo do tempo - e, é claro, usar isso para reduzir potencialmente o uso de energia.

As melhores ofertas de casas inteligentes para o Amazon Prime Day 2020: alto-falantes, câmeras, aspiradores de pó e muito mais Por Cam Bunton · 14 Outubro 2020 Receba as últimas ofertas em marcas de casa inteligente, incluindo Amazon Echo, Ring, Arlo e muito mais.

Há até um fechamento à prova de crianças que cobre os três pinos do plugue, a fim de proteger as crianças contra choques acidentais.

O plugue será vendido por £ 14,95 e está disponível na Humax , embora não tenhamos certeza de quando ou se o dispositivo chegará a outros mercados.

Escrito por Conor Allison.