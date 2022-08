Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Deixar sua casa é sempre um risco.

Você tem este grande espaço cheio de seus bens mais valiosos que você deixa completamente desocupado por longos períodos. E isso é inevitável. Você tem que ir para o trabalho. Você tem que fazer recados. Além disso, as férias o mantêm longe de casa por dias, ou mesmo semanas, de cada vez.

A proteção é primordial.

É aí que entra a Câmera PT com bateria EZVIZ CB8. Esta câmera inteligente é a adição perfeita à sua configuração de segurança por muitas razões. Este artigo examina várias das principais características que permitem que a Câmera EZVIZ CB8 Bateria PT proteja sua casa.

O que acontece quando uma câmera de segurança comum pega um intruso?

Infelizmente, nada de mais. A câmera registra o que está acontecendo, mas não pode fazer nada ativamente para evitar a intrusão.

A câmera EZVIZ CB8 Battery PT é diferente por causa de seu Sistema de Proteção Ativa, que combina duas medidas preventivas eficazes. Primeiro, ela tem uma sirene alta que começa a disparar assim que detecta uma pessoa em movimento dentro de sua casa. Segundo, essa sirene é acompanhada por um par de holofotes, que piscam repetidamente para tornar óbvio aos intrusos e a qualquer pessoa próxima de sua propriedade que algo está errado.

Com o Sistema de Guarda Ativa, a câmera EZVIZ CB8 Battery PT pode afugentar ladrões e intrusos antes que eles façam qualquer dano.

A gravação de imagens de um intruso não significa muito se o vídeo for pixelizado. Você não será capaz de ver o rosto da pessoa ou qualquer outra característica de identificação. Como resultado, as filmagens são menos úteis do que poderiam ter sido.

Graças à sua resolução de 2K, você não precisa se preocupar com esse problema com a câmera EZVIZ CB8 Battery PT. Cada frame de filmagem que ela captura é cristalino, tornando muito mais fácil a identificação de intrusos.

A câmera EZVIZ CB8 Battery PT pode gravar filmagens por até 210 dias antes de precisar ser recarregada. Isso significa que você pode limitar o tempo de inatividade da gravação para que sua câmera esteja quase sempre operacional.

Mas e se você quiser uma proteção 24/7 365 dias por ano?

A câmera PT com bateria EZVIZ CB8 oferece isso também se você a conectar a um painel solar EZVIZ. Estes painéis fornecem uma fonte constante de energia para que você nunca saia de sua casa vulnerável porque seu dispositivo precisa ser recarregado.

Por mais valioso que seja o Sistema de Guarda Ativa, também soa como algo que poderia ser desencadeado por qualquer movimento na casa. Talvez você esteja preocupado que animais de estimação movendo-se em frente à câmera possam desencadear seus alertas, interrompendo seu sono diurno (ou noturno) no processo.

A boa notícia é que o EZVIZ tem contabilizado estes problemas com a implementação de seu sistema de Detecção de Movimento Humano Inteligente. Este sistema usa um algoritmo de detecção de movimento humano para garantir que ele só o alerte para objetos em forma humana que se movimentam em sua casa.

Mesmo uma resolução de 2K pode não ser capaz de mostrar tudo o que você precisa para ver se alguém está se esgueirando em sua casa no escuro. A visão noturna padrão também não ajuda muito, devido à tonalidade verde que se aplica a tudo o que uma câmera registra.

Você precisa sempre de cores completas para capturar todos os detalhes de um intruso.

Mais uma vez, a câmera EZVIZ CB8 Bateria PT entrega.

Ela grava vídeo em cores, independentemente da hora do dia. Isso significa que suas gravações oferecem clareza tanto em resolução quanto em cor. Quando você enviar suas filmagens às autoridades, elas poderão ampliar sua busca com base na cor das roupas que um intruso está usando, bem como em suas características gerais.

A Câmera EZVIZ CB8 com bateria PT vem com um slot MicroSD compatível com cartões de até 256GB de capacidade. Isso é importante porque você precisa de um cartão de memória grande para armazenar filmagens de 2K.

O vídeo com resolução de 2K requer cerca de 2,4GB de espaço de armazenamento por hora de filmagens gravadas. Ao longo de 24 horas, isso totaliza 57,6GB. Com um cartão MicroSD de 256GB, você pode gravar mais de quatro dias de filmagens antes de ter que apagar qualquer coisa. Melhor ainda, o CB8 suporta gravação por pessoa ou movimento detectado, para maximizar ainda mais o uso do espaço de armazenamento.

A maioria das câmeras de segurança apontam em uma única direção e gravam. Mesmo as câmeras rotativas são limitadas por seu campo de visão, o que significa que elas não podem gravar tudo o que está acontecendo ao seu redor ao mesmo tempo.

Graças à cobertura panorâmica da câmera EZVIZ CB8 Battery PT, você pode ver tudo. A câmera oferece uma gravação panorâmica de 360 graus para garantir que os intrusos não possam abusar dos pontos cegos.

Com suas gravações de alta qualidade, visão panorâmica e sistema inteligente de detecção humana, a câmera EZVIZ CB8 Battery PT é a solução ideal para a segurança doméstica. Ela se baseia em câmeras de segurança padrão com uma riqueza de características que a tornam mais eficaz. Combine tudo isso com o Sistema de Proteção Ativa e você obtém uma câmera que oferece medidas preventivas e a capacidade de reunir provas úteis.