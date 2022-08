Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Cada vez que você coloca seu bebê na cama, você começa a se preocupar um pouco. Você pode ter babás monitores e câmeras instaladas. Mas você está preocupado que eles não gravem tudo o que você precisa ver.

E se acontecer algo que os monitores e as câmeras não captem?

Ou, talvez você não tenha um bebê. Mas você tem animais de estimação e quer garantir que eles estejam seguros (e não destruindo o lugar) quando você não está em casa.

De qualquer forma, você precisa de câmeras de última geração que capturem tudo o que você precisa ver. EZVIZ fornece com sua faixa de segurança C6, que oferece opções para pessoas com um orçamento e para aqueles que querem aproveitar a inteligência artificial (IA) avançada para uma proteção aprimorada.

Não permita que a palavra "orçamento" o engane quando se trata da câmera C6N. Embora seja a opção mais econômica da linha C6, ela ainda vem carregada de recursos que permitem que você tome conta de seu bebê e verifique seus animais de estimação.

Não importa onde você esteja, você pode usar seu dispositivo inteligente para observar o que a câmera registra. Desde que você tenha uma conexão de internet, você pode transmitir as imagens para seu telefone em tempo real para ver sempre o que está acontecendo.

Além da visualização ao vivo, o C6N oferece uma recepção de áudio clara para que você possa ouvir se algo está acontecendo fora da visão da câmera.

Às vezes, um bebê chorão ou um animal de estimação excitável só precisa ouvir sua voz para se acalmar. A C6N oferece essa capacidade graças a seu sistema de comunicação bidirecional. Acalme seu ente querido usando o som de sua voz ou se comunique facilmente com seu parceiro enquanto ele está cuidando das coisas.

Você precisa ver tudo o que está acontecendo no quarto para garantir que seu bebê ou animal de estimação esteja seguro. Com suas funções motorizadas de panorâmico e basculante, o C6N oferece uma cobertura visual de 360 graus. Isso significa que seu bebê ou animal de estimação não vai acabar em nenhum ponto cego e sem supervisão.

O C6N registra em alta definição de 1080p, o que proporciona toda a clareza visual que você precisa. Todos os pequenos detalhes aparecem, o que significa que você pode ver pequenas mudanças nas expressões do seu bebê ou animal de estimação que poderiam indicar se há um problema em mãos.

Você quer saber se seu bebê ou animal de estimação está em movimento quando ele não está supervisionado. Com seu sistema de rastreamento inteligente, o C6N rastreia automaticamente os objetos em movimento e envia um alerta para que você possa observar o que está acontecendo em tempo real. Isso significa que não se preocupe mais com o fato de seu bebê ou animal de estimação se colocar em perigo, pois você pode sempre intervir.

Se você estiver procurando algumas camadas extras de proteção, o EZVIZ C6 oferece um passo à frente da já tremenda qualidade que você obtém do C6N. Ele faz isso construindo sobre muitas das características principais do C6N.

Usando complexos algoritmos acionados por IA, o C6 oferece mais do que a detecção básica de movimento. Ele pode determinar as formas de pessoas e animais de estimação, permitindo-lhe distinguir entre eles e objetos irrelevantes em movimento.

Por exemplo, digamos que você instalou um celular no quarto do seu bebê. O C6 é inteligente o suficiente para descobrir que o movimento do celular não é importante o suficiente para enviar um alerta para você. Mas se seu bebê começar a se mover, você será notificado imediatamente.

Pode ser difícil dizer se o seu pequeno acordou com base apenas no movimento. É por isso que o C6 vem com detecção de atividade de voz que o notifica se alguém começa a falar na mesma sala em que a câmera está.

Isso significa que você sabe se deve verificar seu bebê ou animal de estimação com base tanto no ruído quanto no movimento.

O C6 é construído sobre o vídeo de 1080p do C6N, oferecendo filmagens de 2K. Isso significa ainda mais clareza visual para que você possa ver exatamente o que está acontecendo na sala. Com a filmagem 2K, você captura ainda mais dos pequenos detalhes em seu vídeo.

Enquanto tanto o C6N quanto o C6 oferecem cobertura de 360 graus, o C6 vai um passo além ao ser totalmente panorâmico. Isso significa que você não precisa esperar que a câmera gire ou se mova para ver o que está acontecendo. A C6 captura imagens de toda a sala de uma só vez.

Independentemente de você escolher o C6N ou C6, você obtém um dispositivo de monitoramento de segurança doméstico inteligente e poderoso. Ambas as opções registram filmagens em alta definição e apresentam tecnologia de sensoriamento de movimento que alerta você sobre qualquer movimento suspeito.

O C6 leva as coisas a outro nível com sua tecnologia orientada por IA e recursos mais avançados. Mas aqueles que operam com um orçamento não devem dormir no C6N, que ainda é uma enorme atualização nos monitores regulares para bebês e animais de estimação.