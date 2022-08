Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Quer estejam preocupados com o interior de nossa propriedade, inúmeras pessoas ao redor do mundo estão se inteirando de como uma câmera de vídeo inteligente ou uma campainha de vídeo pode ser útil. Essas câmeras de segurança podem permitir que você fique de olho em sua casa, não importa onde você esteja, oferecendo paz de espírito sem igual.

EZVIZ é uma das marcas de segurança doméstica mais confiáveis e confiáveis do mundo, com um conjunto abrangente de câmeras de segurança. A empresa é conhecida por produzir uma ampla gama de câmeras de segurança para todas as necessidades orçamentárias, necessidades espaciais e objetivos. Se você deseja uma câmera de segurança de baixo custo para uma casa pequena ou um kit de segurança abrangente para uma propriedade muito maior, a EZVIZ tem as soluções apropriadas.

EZVIZ tem uma ampla gama de câmeras de segurança, no entanto, pensamos em oferecer alguma ajuda para que você escolha o tipo de dispositivo certo para você. Abaixo, você encontrará uma visão geral das câmeras de segurança EZVIZ, divididas em três categorias - câmeras de segurança internas, câmeras de segurança externas e campainhas de vídeo. Esperamos que você encontre os dispositivos de segurança EZVIZ ideais para sua casa ou empresa!

A EZVIZ possui um conjunto abrangente de câmeras de segurança para interiores com diferentes resoluções, características e capacidades de armazenamento. O que todas as câmeras de segurança para interiores têm em comum, no entanto, é a facilidade de instalação. Você pode fixar facilmente as câmeras de segurança interna EZVIZ em sua parede sem fios, tornando-as ideais para locatários. Além disso, todas as câmeras EZVIZ podem fornecer alertas inteligentes com detecção de movimento e gravar vídeos de alta qualidade.

Resolução de 1080p

Lente de 108° de grande angular

Até 12 metros (40 pés) de visão noturna

Detecção de movimento com três modos de alerta - silencioso, bip curto, e sirene

Recurso de chamada bidirecional

Até 256 GB de cartões microSD

Esta câmera incrivelmente compacta é super discreta graças a seu design minúsculo, mas ainda fornece vídeo nítido e claro sempre que você precisar, incluindo uma visão noturna realmente sólida.



Resolução de 2K+ com zoom digital de 4x

Até 10 metros (33 pés) de visão noturna inteligente

Cobertura visual de 360° com panela motorizada e inclinação

Modo de sono para privacidade

Detecção automática de movimento

Rastreamento inteligente de objetos em movimento

Recurso de chamada bidirecional

Até 256 GB de cartões microSD

Para uma câmera que, em vez disso, se senta em uma superfície como uma estante ou mesa de café, a TY1 é perfeita - ela pode girar e inclinar-se para olhar ao redor de uma sala conforme necessário, permitindo que você tenha uma visão total das coisas.



O EZVIZ fornece um conjunto abrangente de câmeras de segurança externas que mantêm sua casa protegida contra possíveis intrusos. Todas as câmeras de segurança para áreas externas possuem recursos avançados à prova de intempéries, tornando-as resistentes à água, poeira e outros elementos ambientais. Além disso, você pode fixar sua câmera externa em superfícies metálicas sem fios, tornando-as verdadeiramente livres de fios. Elas também podem ser alimentadas por painéis solares.

Resolução 2K+

Até 270 dias de vida útil da bateria (10400 mAh bateria recarregável)

Câmera 100% sem fio - sem necessidade de fios ou fonte de energia

Armazenamento eMMC de 32 GB

visão noturna colorida

Projeto à prova de intempéries (IP66)

Detecção inteligente do movimento humano

Alertas acionados por movimento com altas sirenes ou holofotes

Alertas de voz personalizáveis

Recurso de chamada bidirecional

Compatível com o Painel Solar EZVIZ

Esta câmera totalmente à prova de intempéries traz uma qualidade de vídeo incrível e uma vida útil de bateria incrivelmente impressionante para facilitar a instalação e a total tranqüilidade.

A primeira câmera de segurança externa de grau comercial do mundo com lentes duplas

Uma lente captura o brilho do ambiente e a outra captura as cores ideais

Visão noturna colorida sem luzes suplementares para visão natural

Detecção inteligente do movimento humano e da forma do veículo com capacidades de IA

Alertas acionados por movimento com altas sirenes ou holofotes

Projeto à prova de intempéries (IP67)

Alertas de voz personalizáveis

Recurso de chamada bidirecional

Até 256 GB de cartões microSD

Para a mais incrível visão noturna, esta é uma visão obrigatória, que traz o tipo de segurança normalmente desfrutada pelas propriedades comerciais.



EZVIZ fornece campainhas de vídeo que permitem que você fique de olho em sua porta principal através de seu telefone. Você recebe alertas sempre que alguém se aproxima de sua propriedade, após os quais você pode interagir com os visitantes através de um interfone. As diferentes campainhas de vídeo EZVIZ têm diferentes níveis de precisão com detecção humana e de movimento, tornando-as as ferramentas ideais para manter sua casa segura quando você não está por perto.

Resolução de 1080p

170° de lente vertical

Detecção humana inteligente e de movimento alimentada por IA

Até 5 metros (16 pés) de visão noturna

Recurso de chamada bidirecional

Projeto à prova de intempéries (IP65)

Até 256 GB de cartões microSD

Esta excelente campainha de vídeo torna tão fácil ver quem está à sua porta, com uma lente grande angular e um vídeo realmente claro.

Resolução 2K+

176° lente vertical ultra-larga

Até 115 dias de vida útil da bateria (bateria recarregável de 5200 mAh)

Detecção humana inteligente e de movimento alimentada por IA

Até 5 metros (16 pés) de visão noturna

Projeto à prova de intempéries

Pares com campainha interna com múltiplos toques de chamada

Alertas inteligentes anti-vandalismo

Até 256 GB de cartões microSD

Com o tipo de resolução que você normalmente vê em uma câmera completa, esta campainha garante que você nunca vai perder nada fora de qualquer porta que você a coloque.



EZVIZ oferece uma ampla gama de câmeras de segurança inteligentes para residências de todos os tamanhos e requisitos. Se você está procurando uma câmera de segurança interna, uma câmera de segurança externa, ou uma campainha de vídeo, você tem inúmeras opções. Por favor, consulte as especificações para encontrar a câmera de vídeo de segurança ideal para suas necessidades específicas.