É a Semana de Segurança Doméstica em Pocket-lint

Ezviz faz uma ampla gama de câmeras de segurança inteligentes para manter sua casa segura e dar-lhe paz de espírito enquanto estiver fora. Com tal variedade de estilos para escolher, no entanto, pode ser bastante complicado restringir a melhor opção para suas necessidades. Para ajudá-lo a decidir, temos testado uma gama de opções para ajudá-lo a trabalhar qual poderia ser o modelo certo para você.

Se você investiu em uma câmera de segurança doméstica inteligente, ou em uma campainha de vídeo, é provável que ela tenha um slot de cartão microSD. Dependendo de como você usa sua câmera de segurança, escolher o cartão SD correto pode ser mais importante do que você esperaria. Neste guia, nós lhe diremos tudo o que você precisa saber sobre como escolher o cartão certo para o trabalho.

As câmeras de segurança Swann podem se comunicar entre si e enviar notificações push para seu smartphone, para que você sempre saiba o que está acontecendo em sua casa quando você está fora. No entanto, para maximizar o potencial do sistema de segurança, você precisa selecionar os dispositivos corretos. Este artigo descreve como defender sua casa contra intrusos com a Swann Security.

O Google Nest oferece duas campainhas de vídeo diferentes em seu portfólio, mas só é possível mudar o toque da campainha em uma delas durante a maior parte do ano. Este recurso lhe dará um guia passo a passo sobre como trocar o toque da campainha na porta do Google Nest Video Doorbell (Bateria).

Se você já se perguntou por que certos dispositivos domésticos inteligentes funcionam com alguns, mas não com outros, você vai querer saber sobre a Matter - o mais recente padrão de interoperabilidade sem fio que ameaça abalar a indústria.

Nos trabalhos desde 2019, com empresas como Apple, Google, Amazon, Samsung e Zigbee no coração, o artista anteriormente conhecido como 'Projeto CHIP' foi agora transformado em uma marca brilhante e formalizada - Matter. Esta característica lhe diz tudo o que você precisa saber.

Ezviz tem um portfólio bastante abrangente de câmeras inteligentes para a casa, e a C6 2K+ é uma adição muito interessante à linha de produtos. Esta é nossa revisão completa, mergulhando em todos os prós e contras, assim como em suas características.

Escrito por Britta O'Boyle. Edição por Chris Hall.