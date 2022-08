Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - As campainhas de vídeo permitem que você fique de olho em sua propriedade, mesmo quando não está em casa. Você pode ver quem está se aproximando de sua porta da frente, gravar filmagens de entregas, interagir com agentes de entrega e até mesmo detectar potenciais intrusos à noite. Mas ao selecionar as campainhas de vídeo, você tem uma decisão importante: você precisa de campainhas de vídeo com ou sem fio?

EZVIZ é um dos principais fabricantes mundiais de sistemas de segurança inteligentes com uma ampla gama de campainhas de vídeo, tanto com e sem fio como alimentadas por bateria. As campainhas de vídeo da EZVIZ apresentam recursos inteligentes de detecção de movimento, visão noturna infravermelha e instalações de intercomunicação, tornando-as ideais tanto para proprietários de casas quanto para locatários. Mas de que campainha de vídeo EZVIZ você precisa?

Este artigo descreve os benefícios exclusivos das campainhas de vídeo com e sem fio, dando a você todas as informações para tomar uma decisão informada sobre sua compra. Também descrevemos as melhores campainhas de vídeo EZVIZ e suas características.

O principal benefício das campainhas de vídeo com fio é que você não precisa se preocupar em recarregá-las. Uma vez instaladas as campainhas de vídeo com fio, você pode efetivamente esquecê-las. Como elas estão conectadas à rede elétrica, continuarão funcionando até que você tenha energia elétrica em sua casa. As tradicionais campainhas de vídeo com fio muitas vezes necessitam de cabeamento, mas as campainhas de vídeo EZVIZ são facilmente instaladas sem ajuda profissional.

Se você for de férias longas ou precisar de campainhas de vídeo para uma casa de férias, talvez você queira considerar opções com fio. Se você não estiver em casa por longos períodos, é melhor comprar uma campainha de vídeo com fio que não precisará ser recarregada a cada duas semanas ou meses. Você pode ter certeza de que será notificado de qualquer potencial intruso ou visitante.

Resolução de 1080p

170° de lente vertical

Detecção de pessoas alimentadas por IA e de movimento

Até 5 metros (16 pés) de visão noturna

Intercomunicador bidirecional

Ver ofertas na Amazon US | Amazon DE | Amazon FR | Amazon NL | Amazon ES

Resolução 2K+

176° lente vertical ultra-larga

Detecção da forma humana e de veículos movidos a IA

Até 5 metros (16 pés) de visão noturna

Intercomunicador bidirecional

Ver ofertas na Amazon US | Amazon DE | Amazon FR | Amazon NL | Amazon ES

As campainhas de vídeo alimentadas por bateria são independentes da rede elétrica. Se houver um corte de energia ou apagão, você não precisa se preocupar em perder o acesso às filmagens de segurança. Além disso, alguns intrusos cortam as linhas de energia de uma casa para desligar as câmeras de segurança potenciais, mas essa tática não funciona com as campainhas de vídeo alimentadas por bateria. As campainhas de vídeo EZVIZ também são à prova de adulteração - elas acionam alarmes quando alguém tenta adulterá-las.

Você pode levar campainhas de vídeo alimentadas por bateria de uma casa para a outra sem problemas. Como não estão conectadas ao sistema elétrico de sua casa, elas são altamente portáteis. Além disso, você não precisa se preocupar com a instalação profissional ou com a adulteração do sistema elétrico de sua casa. As campainhas de vídeo alimentadas por bateria são ideais para locatários.

As tradicionais campainhas de vídeo a bateria tinham um grande problema - elas tinham que ser recarregadas a cada duas semanas, o que era insustentável. Mas as campainhas de vídeo EZVIZ estão armadas com baterias recarregáveis de 5200 mAh que podem durar 115 dias em um trecho. Isso significa que você só tem que recarregar suas campainhas de vídeo a cada quatro meses.

Bateria recarregável de 5200 mAh

Até 115 dias de vida útil da bateria

Alarme anti-vandalismo

Incluindo o sinalizador WiFi

Resolução 2K

176° lente vertical ultra-larga

Detecção de pessoas alimentadas por IA e de movimento

Até 5 metros (16 pés) de visão noturna

Intercomunicador bidirecional

Ver ofertas em EZVIZ US | Amazon DE | Amazon FR | Amazon NL | Amazon ES

Se você quiser um aumento na resolução para mais de 2K, você pode ao invés disso pegar o EZVIZ DB2 Pro, o que traz essa bem-vinda atualização para a mesa.

Ver ofertas em EZVIZ US | Amazon DE | Amazon FR | Amazon NL | EZVIZ ES

Tanto as campainhas de vídeo com e sem fio quanto as de bateria oferecem seus benefícios exclusivos. Você deve selecionar o sistema ideal de segurança doméstica com base em suas necessidades e objetivos únicos.