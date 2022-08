Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Até recentemente, a maioria das câmeras de segurança estavam conectadas à rede elétrica ou precisavam de uma fonte de energia. Mas os sistemas de segurança conectados têm uma falha inata - eles são suscetíveis a apagões e falhas de energia. Elas também têm sido inacessíveis a locatários que não podem ligar novos dispositivos em suas casas para que não percam seu depósito de segurança. Mas o EZVIZ lançou uma gama de câmeras de segurança a bateria e a energia solar que superam estes desafios, tornando-as ideais para todos.

As câmeras HB8 e BC1C 2K+ da EZVIZ são câmeras externas extremamente potentes que não precisam ser conectadas a uma fonte elétrica. São câmeras de segurança alimentadas por bateria compatíveis com painéis solares, o que as torna ideais para locatários. Este artigo descreve os benefícios exclusivos dos sistemas de segurança movidos a bateria e energia solar e as características das câmeras de segurança EZVIZ.

Quando a maioria das câmeras de segurança são anunciadas como sendo sem fio, elas não estão verdadeiramente sem fio. Elas podem estar sem fio em termos de conexão de rede, capazes de se conectar à rede WiFi de sua casa. Mas elas não vêm com fontes de energia independentes - elas têm que ser conectadas a uma fonte de energia, tal como uma tomada elétrica. Mas as câmeras de segurança alimentadas por bateria da EZVIZ são verdadeiramente sem fios - você pode conectá-las a superfícies magnéticas sem fios.

As câmeras de segurança EZVIZ não precisam estar conectadas à rede elétrica de sua casa. As câmeras de segurança com fio podem ser fixadas em qualquer uma de suas tomadas elétricas, e as câmeras alimentadas por bateria não necessitam de qualquer fixação com fio. Se você é locatário, pode facilmente transportar a câmera de segurança de uma casa para outra e instalá-la sem qualquer problema. As câmeras EZVIZ são perfeitas para locatários porque eles não precisam se preocupar em perder seus depósitos ou buscar a aprovação dos locadores.

As câmeras de segurança tradicionais dependem de energia elétrica. Os potenciais intrusos podem cortar a fonte de energia de sua casa para torná-la inativa e ineficaz. Além disso, se houver um apagão, suas câmeras de segurança com fio deixarão de funcionar. Mas as câmeras de segurança alimentadas por bateria do EZVIZ não dependem da rede elétrica, de modo que podem gravar vídeos sem energia. Mesmo se intrusos em potencial cortarem sua fonte de energia, eles ainda serão capturados por sua câmera de vídeo.

O EZVIZ HB8 é alimentado por uma bateria recarregável de 10.400 mAh, assim como o EZVIZ BC1C 2K+. A HB8 pode oferecer até 210 dias de vida útil contínua da bateria, e a BC1C 2K+ oferece até 270 dias de vida útil contínua da bateria. Você não precisa se preocupar em substituir ou recarregar a bateria a cada duas semanas. Uma vez instalada a câmera, você pode ter certeza de que ela permanecerá ativa por mais de meio ano.

A única desvantagem de uma câmera de segurança alimentada exclusivamente por bateria é que você deve lembrar-se de carregá-la a cada dois meses. Mas as câmeras de segurança EZVIZ também são compatíveis com o painel solar EZVIZ. Você pode fixar o painel solar ao lado da câmera para garantir que a bateria seja constantemente carregada pelo sol, para que você nunca tenha que se preocupar em recarregar a bateria. O aproveitamento da energia solar para alimentar suas câmeras de segurança garante o uso contínuo.

Agora que você entende os benefícios exclusivos das câmeras de segurança movidas a bateria e a energia solar, você precisa encontrar a câmera de segurança ideal para suas necessidades. EZVIZ oferece duas potentes câmeras de segurança para exterior que são alimentadas por baterias e energia solar - HB8 e BC1C 2K+. Abaixo, descrevemos suas características e capacidades únicas e oferecemos links para que você possa comprar as câmeras.

Bateria recarregável de 10.400 mAh

Até 210 dias de vida útil da bateria

Compatível com o Painel Solar EZVIZ

Resolução 2K+

Armazenamento eMMC de 32 GB

Visão noturna colorida

Projeto à prova de intempéries



Detecção inteligente do movimento humano

Recurso de chamada bidirecional

Bateria recarregável de 10400 mAh

Até 270 dias de vida útil da bateria

Compatível com o Painel Solar EZVIZ

Resolução 2K+

Armazenamento eMMC de 32 GB

Visão noturna colorida

Projeto à prova de intempéries (IP66)

Detecção inteligente do movimento humano

Recurso de chamada bidirecional

Câmeras de segurança alimentadas por bateria e energia solar são ideais para aqueles que querem manter seus sistemas de segurança independentes da fonte de energia coletiva. Isso é mais seguro e mais eficiente em termos energéticos do que o uso de câmeras de segurança com fio. Você pode explorar a gama de câmeras de segurança EZVIZ para encontrar aquela que atenda às suas exigências.