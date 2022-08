Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - As câmeras de segurança tradicionais têm uma falha importante - a incapacidade de monitorar cada centímetro de sua propriedade. Mesmo as câmeras de segurança mais sofisticadas com lentes de ângulo amplo levam a pontos cegos que podem ser manipulados por hóspedes indesejáveis. Com as câmeras de segurança tradicionais, a única maneira de eliminar os pontos cegos é instalar várias câmeras em cada espaço para visar ângulos diferentes, o que pode ser bastante caro e inconveniente. Enquanto isso, as câmeras pan-and-tilt permitem cobrir todos os ângulos de sua propriedade para eliminar todos os pontos cegos.

EZVIZ revelou recentemente a C8W Pro, uma das mais sofisticadas câmeras pan-and-tilt do mundo. Ao contrário das câmeras de segurança tradicionais, a C8W Pro usa inteligência artificial e recursos de detecção humana para se deslocar em direção à fonte do movimento. Em vez de comprar várias câmeras de segurança para ângulos diferentes, você pode cobrir todos os ângulos com uma única câmera. Além das câmeras C8W Pro, você também pode encontrar outras câmeras pan-and-tilt na linha C8 de câmeras de segurança.

Este artigo descreve as características mais atraentes das câmeras de EZVIZ C8W Pro câmera pan-and-tilt.

EZVIZ C8W Pro é uma câmera de segurança com uma resolução de 2K e uma cobertura panorâmica de 360°. O mecanismo de pan-and-tilt do dispositivo funciona com recursos de detecção de movimento e detecção humana para lhe dar uma imagem completa do entorno. O dispositivo apresenta características de rotação horizontal de 340° e rotação vertical de 80°, o que é suficiente para cobrir todos os ângulos possíveis. Quando combinado com detecção de movimento e recursos de rastreamento automático, a visão panorâmica de 360° realmente ganha vida.

O EZVIZ C8W Pro apresenta um poderoso algoritmo de inteligência artificial que pode identificar movimentos de pessoas e veículos. Em vez de focar somente no movimento, que também pode ocorrer por causa de folhas trêmulas ou insetos, a IA do C8W Pro foca na forma dos veículos e dos seres humanos. Como tal, o C8W Pro elimina falsos alertas de objetos inanimados. Também é possível personalizar as zonas de detecção para eliminar movimentos de certas áreas, como a rua.

O C8W Pro pode se fixar nas áreas que registram o movimento de pessoas e veículos. Uma vez trancada na fonte do movimento, a câmera gira para acompanhar o movimento do ser humano e registrar a atividade. Você pode usar este recurso para acompanhar as atividades de seus animais de estimação ou entes queridos. E se um intruso entrar ou se aproximar de sua propriedade, você pode ter certeza de que a câmera acompanhará seus movimentos.

Um dos problemas que as pessoas têm com as câmeras tradicionais pan-and-tilt é que elas nem sempre voltam aos ângulos mais importantes. Mas o C8W Pro permite programar até 12 ângulos de importância. Não importa quão complexo seja o rastreamento, a lente da câmera se concentrará nos ângulos mais importantes, como os pontos de entrada e saída de sua casa. Mesmo depois de seguir os movimentos, ela sempre voltará aos ângulos de interesse.

O C8W Pro vem com um microfone embutido que permite a comunicação com potenciais intrusos, visitantes, ou agentes de entrega. Você pode simplesmente falar em seu aplicativo para smartphone, permitindo que você se comunique com os visitantes. Este é o meio ideal para afugentar intrusos em potencial ou falar com agentes de entrega. Você pode informar seus agentes de entrega onde você quer que eles coloquem seus pacotes ou se você tiver qualquer outra instrução.

O C8W Pro tem visão noturna dinâmica com três modos poderosos - visão noturna colorida, visão noturna em preto e branco, e visão noturna inteligente. A câmera apresenta dois holofotes embutidos que proporcionam visão noturna totalmente colorida. Se você não quiser os holofotes ligados, você pode mudar para visão noturna infravermelha, que proporciona até 30 metros de visão em preto e branco. Ou você pode usar a visão noturna inteligente, que se transforma em visão noturna colorida quando os movimentos humanos são detectados.

O C8W Pro apresenta uma característica de defesa ativa que permite proteger sua propriedade contra potenciais intrusos. Quando os sensores humanos e de detecção de movimento da câmera identificam intrusos, a câmera começa a gritar uma sirene alta e pisca dois refletores. Este é o meio mais eficaz de afugentar os intrusos e evitar que eles entrem em sua propriedade.

Lentes duplas inteligentes para uma correção de cor ideal

Cobertura panorâmica de 360° com funcionalidade pan-and-tilt

Modo de exibição "Picture-in-picture" para comparar as filmagens ao vivo e gravadas

Zoom misto ultra HD 8x para uma visão ideal

Detecção da forma humana alimentada por IA para alertas precisos

Intercomunicador bidirecional embutido

Até 30 metros de visão noturna infravermelha

Resolução de 1080p com tecnologia de vídeo H.265

Cobertura panorâmica de 360° com funcionalidade pan-and-tilt

352° de rotação horizontal e 95° de rotação vertical

Detecção da forma humana alimentada por IA para alertas precisos

Intercomunicador bidirecional embutido

Modos de visão de três noites - cores, preto-e-branco ou inteligente

O EZVIZ C8W Pro é sem dúvida uma das câmeras mais potentes e sofisticadas do mercado. Além de eliminar os pontos cegos, o mecanismo motorizado de pan-and-tilt funciona com detecção humana de IA e recursos de auto-tracking para garantir a precisão ideal das filmagens. Se você está procurando uma câmera de segurança avançada que os intrusos potenciais não possam escapar, vale a pena considerar a série EZVIZ C8.

