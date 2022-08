Como escolher um cartão microSD para câmeras de segurança domésticas inteligentes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você investiu em uma câmera de segurança doméstica inteligente, ou em uma campainha de vídeo, é provável que ela tenha um slot de cartão microSD.

Dependendo de como você usa sua câmera de segurança, escolher o cartão SD correto pode ser mais importante do que você esperaria.

Neste guia, nós lhe diremos tudo o que você precisa saber sobre como escolher o cartão certo para o trabalho.

Obviamente, o cartão microSD é usado para gravação de vídeo, mas no mundo da tecnologia doméstica inteligente, você pode esperar que você possa simplesmente armazenar tudo na nuvem.

Bem, certamente é possível confiar somente no armazenamento em nuvem, e a maioria das câmeras domésticas inteligentes funcionarão alegremente sem um cartão SD instalado, mas há algumas razões pelas quais você deve considerar a gravação local.

Primeiramente, no caso de uma falha na internet, sua câmera inteligente não poderá gravar nada sem um cartão microSD instalado. Por isso, para tranquilidade, preferimos sempre ter um cartão em nossas câmeras.

Em segundo lugar, o uso de armazenamento local significa que você pode muitas vezes evitar taxas de assinatura, já que não precisa armazenar dados nos servidores do seu provedor de câmeras. Isto se torna cada vez mais importante se você tiver várias câmeras de marcas diferentes, pois o pagamento de uma assinatura para cada marca se somará muito rapidamente.

O uso de um método de gravação local também aumenta sua privacidade, pois os dados são mantidos por você e não enviados para a Internet.

Finalmente, o uso de um cartão microSD permite mais opções quando se trata de gravação. Muitos serviços em nuvem não permitem a gravação contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas se desejar, você pode fazê-lo com um cartão microSD - e geralmente há a opção de sobregravar a filmagem mais antiga uma vez que o cartão esteja cheio, garantindo que você sempre tenha uma gravação no caso de precisar dela.

Há uma grande variedade de classificações de cartões SD que você encontrará rebocadas em toda a embalagem e lista de produtos. Com tantos em jogo, pode ser difícil acompanhar o que cada um deles significa, então aqui está um resumo rápido.

Existem três tipos principais de cartões microSD: SD, SDHC e SDXC. Essencialmente, estas classificações apenas indicam a capacidade máxima de armazenamento de um determinado tipo de cartão SD.

Os cartões microSD padrão foram introduzidos já em 2005 e, na época, tinham uma capacidade máxima de armazenamento de 2GB. Isto era impressionante naquela época, mas obviamente, as coisas evoluíram muito no tempo desde então.

SDHC significa Secure Digital High Capacity (Alta Capacidade Digital Segura), o fator de forma permanece o mesmo, mas estes cartões têm uma capacidade máxima de 32GB.

SDXC significa Secure Digital Extended Capacity, e estes podem atingir até 2TB. A maioria dos cartões modernos terá o logotipo do SDXC.

As classificações de velocidade são onde as coisas ficam um pouco mais confusas, pois há três padrões principais e eles se sobrepõem bastante. Você encontrará com freqüência os três anunciados de uma só vez.

Todas as classificações visam dizer-lhe a mesma coisa, que é a velocidade mínima sequencial de escrita do cartão. A maneira mais fácil de entender estas classificações é verificando a tabela abaixo:

Os requisitos de velocidade do cartão SD variarão entre modelos de câmeras de segurança, portanto é melhor consultar o manual para verificar o que você vai precisar. Como regra geral, se sua câmera pode gravar em resoluções acima de 1080p, tais como 2K e 4K, você vai querer ir com um cartão que oferece Classe 10 / UHS 1 / V10 ou acima.

É relativamente recente que temos visto cartões microSD projetados especificamente para câmeras de segurança chegando ao mercado, mas para aqueles que levam sua segurança a sério, é uma adição bem-vinda.

A maioria dos cartões SD são projetados para uso em coisas como telefones e câmeras, onde você normalmente gravará por cerca de meia hora de cada vez, e você pode não fazer isso todos os dias. Enquanto a gravação constante 24/7 é uma tarefa mais exigente que pode desgastar prematuramente seu armazenamento.

É verdade que qualquer cartão SD compatível funcionará, e se você não planeja a gravação contínua por longos períodos, um cartão microSD padrão de grau de consumo lhe servirá muito bem. Entretanto, se você quiser gravar tudo, então vale a pena conferir as opções especializadas como os cartões Pro Endurance da Samsung, Max Endurance da SanDisk e a linha Purple da Western Digital.

O principal benefício oferecido pelos cartões SD especializados é que eles são testados quanto à resistência, e suas garantias refletem isso. Com um cartão SD padrão, a gravação constante poderia rapidamente anular sua garantia, enquanto o cartão Pro Endurance da Samsung mostrado neste artigo é classificado para até 140.000 horas de gravação ao longo de um período de 16 anos.

Você também pode encontrar melhor resistência a temperaturas extremas, o que pode ser importante para câmeras externas. Estas normalmente serão anunciadas junto com coisas como a resistência à água e ao pó, o que é bom ter, mas estaríamos mais preocupados com nossa câmera no caso da entrada de água. Ainda assim, é bom saber que seus arquivos devem permanecer protegidos.

Escrito por Luke Baker. Edição por Britta O'Boyle.