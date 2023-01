Seu Hub 360 está perdendo um grande recurso de segurança

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A colmeia começou a enviar e-mails aos clientes para lembrá-los de que o Hub 360 está prestes a perder a capacidade de detectar sons específicos - e isso está acontecendo em breve.

O Hub 360 pode atualmente detectar quando certos sons ocorrem em sua casa, como, por exemplo, a quebra de um vidro ou o latido de um cão. Mas a empresa começou a enviar e-mails aos clientes existentes para avisá-los de que o recurso de detecção de sons está desaparecendo a partir de 5 de janeiro de 2023. Uma vez desaparecido, o recurso de detecção de som não estará disponível para aqueles que têm seu Hub 360 instalado e funcionando em casa.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

É claro que a colmeia é rápida para lembrar a todos que todas as outras características do Hub 360 não serão afetadas apesar da perda da detecção sonora, mas é provável que isso seja pouco consolo para aqueles que confiaram na característica até este ponto.

Quanto ao porquê disto estar acontecendo, o Hive simplesmente diz que "tem grandes planos para tornar as casas britânicas mais eficientes em termos energéticos e mais baratas para funcionar". Continua dizendo que está descontinuando produtos e recursos de segurança inteligentes para permitir que "se concentre no desenvolvimento de mais tecnologia doméstica inteligente que nos aproximará da Net Zero".

É um curso nobre para se ter certeza, mas ninguém gosta de perder recursos que já estão funcionando especialmente se eles fossem os principais impulsionadores por trás de pegar um pedaço de hardware em primeiro lugar.

"Não se preocupe, tudo o resto funcionará normalmente". Ele simplesmente não o alertará mais sobre sons ao redor de sua casa", diz Hive.

Escrito por Oliver Haslam.