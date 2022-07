A colmeia abandona as ambições da casa inteligente, abandonará o suporte do dispositivo a partir de 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Hive enviou e-mails a seus clientes anunciando que a empresa estará dando suporte a alguns de seus produtos domésticos inteligentes.

A colmeia começou com seu termostato inteligente. Buscando rivalizar com os produtos da Nest, ela ofereceu uma solução fácil, popular porque fazia parte da British Gas. A linha se expandiu para incluir outros sensores, antes da empresa se aventurar em produtos inteligentes para o lar.

O plano era oferecer um aplicativo para controlar o sistema Hive, cobrindo seu aquecimento, luzes e segurança doméstica. Era um sistema projetado para ser mantido junto pelo Hub 360 da Colméia, que também poderia alertá-lo sobre vidros quebrados, alarmes de incêndio e latidos de cães.

A colmeia está dizendo que para perseguir o Net Zero e tornar as casas mais eficientes em termos energéticos, ela estará retirando o suporte para uma série de características. A primeira coisa a ir parece ser a detecção de som na Hive Hub 360, que cessará em 31 de dezembro de 2022.

Além disso, a empresa também está encerrando o suporte para suas câmeras e produtos de detecção de vazamento. As câmeras Hive View para interior e exterior deixarão de ser suportadas a partir de 1 de agosto de 2025.

A primeira câmera indoor-gen deixará de ser suportada a partir de 1 de agosto de 2023.

A HomeShield só terá suporte até 1 de agosto de 2025 e o sensor de vazamento só terá suporte até 1 de setembro de 2023.

Você pode encontrar mais informações no FAQ da Hive sobre a mudança de direção, com a empresa dizendo que vai estar desenvolvendo tecnologia inteligente para tornar as casas mais eficientes em termos de energia e mais baratas de operar.

Talvez seja hora de saltar de navio e investir em Anel ou Ninho em seu lugar.

Escrito por Chris Hall.