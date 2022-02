Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Hive , da British Gas, anunciou que finalmente está lançando seu novo termostato compacto: o Hive Thermostat Mini .

A primeira grande atualização da plataforma da Hive desde 2018, o Hive Thermostat Mini é um termostato de parede sem fio e, embora seja menor, ainda se parece muito com o Hive anterior . É menos caro, também. No Reino Unido, o novo termostato inteligente custa apenas £ 119 - e isso inclui o hub. Se você já tiver um Hive Hub configurado, poderá obter o Hive Thermostat Mini por apenas £ 59.

O mini termostato suporta a tecnologia de geolocalização, o que significa que, pela primeira vez, o Hive pode usar a localização do seu smartphone para determinar se você deixou o aquecimento ligado quando estiver ausente. Ele também pode emparelhar com o sensor de porta Hive, permitindo que você crie horários. Você também pode incluir membros de sua família, para que possa descobrir se eles também estão saindo de casa. Existe até um modo Frost Protection que liga o aquecimento quando a temperatura cai abaixo de um determinado limite, para que os canos da sua casa não congelem e estourem.

Com o serviço de assinatura Hive Heating Plus, que custa £ 3,99 por mês, você pode obter recomendações de agendamento e economizar até £ 10 por mês em contas de energia, de acordo com a Hive. E, sim, você pode até controlar seu Hive Mini com o Google Assistant ou Amazon Alexa, se desejar.

Em outras palavras: este mini termostato Hive é inteligente.

Lançado como uma alternativa mais barata ao Hive Thermostat original, o Hive Thermostat Mini e o novo serviço de agendamento inteligente Heating Plus agora estão disponíveis para compra no site da Hive no Reino Unido.

Tenha em mente que a Hive anunciou seu novo mini termostato no inverno passado.

