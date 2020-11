Hive HomeShield é um sistema de segurança inteligente para sua casa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Hive anunciou o HomeShield, uma oferta de assinatura projetada para unir seus dispositivos Hive para criar um sistema de segurança personalizado para sua casa.

Em vez de incluir todo o hardware de que você precisa, o HomeShield depende de você já ter esse hardware instalado - ou de planejar expandi-lo no futuro. O que o HomeShield realmente fornece é um serviço abrangente que une tudo, para que todos os seus dispositivos funcionem em coesão como um sistema, em vez de uma coleção de dispositivos individuais.

O HomeShield oferece três modos - residencial, ausente e repouso - para que você possa configurar facilmente o sistema para responder da maneira que deseja, com cada um disponível para ser personalizado. Você receberá notificações no seu telefone, por meio do aplicativo Hive, SMS ou chamada telefônica, para que possa ser alertado sobre qualquer coisa desagradável acontecendo.

O sistema permitirá que você use câmeras internas ou externas existentes, sensores ou a nova sirene e teclado Hive em um sistema, então ao invés de ter que passar e habilitar cada componente diferente, você pode fazer tudo em um lugar, com um interface para ver o que está acontecendo.

A outra coisa que você está recebendo pelo seu dinheiro é o armazenamento online adicional. Enquanto as câmeras Hive oferecem 24 horas de armazenamento online como padrão (e sem custo adicional), o HomeShield dá a você 30 dias de acesso para uma câmera no custo, então se algo acontecer, você tem tempo para olhar o vídeo, baixar e salvar o que você precisa.

O sistema foi projetado para acomodar toda a família, com o teclado permitindo a opção de armar ou desarmar o sistema com facilidade, enquanto também pode ser controlado via Alexa e Google Assistant. A nova Sirene fornecerá um impedimento visível e audível do lado de fora do seu, como um alarme tradicional.

O HomeShield custa £ 9,99 por mês, mas você terá que pagar mais pelo hardware, como câmeras e sensores que deseja incluir - e vale a pena notar que o custo dá apenas 1 mês de armazenamento online para uma câmera, ele aumenta para £ 11,99 para duas câmeras e £ 15,99 para três câmeras.

O sistema - e todo o hardware - já está disponível.

