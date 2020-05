Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Depois de prometer compatibilidade por mais de um ano, a Hive finalmente adicionou suporte ao Apple HomeKit às suas soluções inteligentes de aquecimento e uso doméstico. No entanto, nem todos os dispositivos Hive são compatíveis.

A versão mais recente do aplicativo Hive para iOS agora pode ser usada para integrar determinados sistemas Hive.

Isso inclui o aquecimento ativo do Hive , as luzes do Hive e os plugues ativos do Hive.

Porém, apenas o Hive Hub mais recente é suportado e, se você tiver o termostato com fio Hive, não poderá controlá-lo através do HomeKit .

O 9to5Mac também informa que se a sua água quente também estiver conectada através de um sistema de aquecimento ativo da Hive, isso também não será controlável.

O suporte ao HomeKit permite que o kit Hive funcione em vários dispositivos Apple, incluindo iPhone, iPad, Apple Watch e Apple TV. Você também pode usar o Siri para controlar seus produtos domésticos de aquecimento e inteligentes por voz.

De acordo com as páginas da comunidade Hive, você pode configurar a integração HomeKit em qualquer dispositivo executando o iOS 11.3 ou superior. E, desde que seu dispositivo móvel esteja conectado à mesma rede doméstica que seus dispositivos Hive, basta abrir o aplicativo Hive e tocar em "instalar dispositivos" no menu.

Em seguida, basta rolar para baixo e tocar em "HomeKit" e siga as instruções simples na tela.