(Pocket-lint) - O Google anunciou que uma coleção de seus dispositivos Google Home e Nest agora suportam a Matter, incluindo o novo sistema Nest WiFi Pro.

Isso significa que você pode usar os dispositivos Google Nest e Android como hubs para controlar o resto de seu kit doméstico inteligente através do aplicativo Google Home, desde que eles também estejam habilitados para Matter.

A Matter é um novo padrão doméstico inteligente que tem o apoio de um grande número de grandes e pequenos fabricantes de hardware. Assim como o Google, Apple, Amazon e Samsung estão todos a bordo, juntamente com outros fabricantes de dispositivos inteligentes, como Philips Hue, Eve e Nanoleaf.

Ao adicionar suporte de Matter a seus dispositivos, o Google permite a fácil configuração e controle de hardware de terceiros através de seus próprios sistemas, sem a necessidade de múltiplas pontes ou hubs.

Além do Nest Wifi Pro, a Matter foi adicionada ao alto-falante Home original do Google, Google Home Mini, Nest Mini, Nest Audio, Nest Hub (1º e 2º geração), e Nest Hub Max. Seu dispositivo deve ter feito o download da última atualização automaticamente, mas se não for o caso, você deve verificar no aplicativo Home do Google.

Os dispositivos Android que suportam Fast Pair agora também podem ser usados para configurar mais rapidamente os produtos Matter.

