O Google Assistant finalmente consegue o controle dos pais que as crianças merecem

(Pocket-lint) - O Google anunciou que seus alto-falantes e displays inteligentes estão recebendo o controle dos pais para o Google Assistant e estão sendo lançados dentro de semanas.

O Google Assistant é mais do que algo com o qual as pessoas interagem em seus telefones e o Google diz que sabe que muitas crianças usam o assistente digital em dispositivos compartilhados. Para ajudar os pais a proteger seus filhos onde for necessário, o Google diz que está lançando uma série de novos recursos que acredita que tornarão mais seguro para eles usar o assistente.

Os novos controles dos pais do Google Assistant serão lançados nas próximas semanas e estarão disponíveis através do Google Home, Family Link e aplicativos do Google Assistant tanto no Android quanto no iPhone. A empresa diz que os pais poderão modificar as configurações para mídias como música e podcasts, bem como ativar ou desativar vários recursos do Assistente. Haverá também uma opção para configurar o tempo de inatividade para crianças também.

O Google também anunciou o Kids Dictionary, uma nova adição ao Assistente que lhe permitirá responder às crianças de uma maneira diferente de como ele pode fazer um adulto. Ele usará a correspondência de voz para saber com quem está falando, e então retornará respostas apropriadas à idade quando for solicitado a definir palavras.

Finalmente, o Google também está lançando novas vozes amigáveis para crianças que podem ser facilmente ativadas simplesmente dizendo "Ei Google, mude sua voz". O Google diz que as novas vozes são projetadas para refletir diferentes sotaques e vozes baseadas na maneira como diferentes comunidades falam. As crianças e os pais então simplesmente escolhem a voz de que gostam.

