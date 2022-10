Sua câmera Nest e o vídeo da campainha da porta estão agora na web

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google diz que os proprietários de câmeras Nest e campainhas podem finalmente ver seus feeds em um navegador da web pela primeira vez depois de prometerem isso no ano passado.

A mudança significa que qualquer pessoa que possua uma das cinco câmeras e campainhas do Google Nest pode agora visitar home.google.com e fazer login para ver o que está acontecendo ao redor de sua casa. Os proprietários poderão ver as vistas ao vivo de suas câmeras e mudar para tela cheia e até ampliar, diz o Google.

Haverá também algumas opções administrativas para aqueles que querem manter o controle sobre o que suas câmeras estão fazendo, confirmou o Google via post no blog. O status da câmera e muito mais pode ser visto através do login, e a empresa diz que continuará a trabalhar para melhorar a oferta existente e adicionar mais recursos de câmera no futuro.

Os cinco dispositivos compatíveis incluem:

Nest Cam (bateria) e Nest Cam (com fio)

Ninho Cam com floodlight (com fio)

Nest Doorbell (bateria), Nest Doorbell (com fio), e Nest Doorbell (com fio, 2ª geração)

Nest Cam Indoor e Nest Cam Outdoor

Nest Cam IQ Indoor e Nest Cam IQ Outdoor

Quanto aos controles de câmera que o Google oferece fora do portão, as pessoas podem ligar e desligar as câmeras individuais, acordar as câmeras de bateria quando estão inativas - desde que ainda tenham energia de bateria, ou seja - e muito mais.

É importante notar que o Google também está pedindo ajuda e feedback em torno desta nova funcionalidade, portanto não deixe de entrar em contato se você tiver idéias ou pedidos. Há um botão "Enviar Feedback" no site inicial do Google, apenas esperando para ser clicado.

Escrito por Oliver Haslam. Edição por Britta O'Boyle.