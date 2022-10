Como visualizar suas câmeras do Google Nest em uma área de trabalho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Há muito tempo é possível que os usuários do Google Nest Hello video doorbell e câmeras mais antigas do Nest façam o check-in em suas câmeras e doorbell através de um navegador. O mesmo não poderia ser dito para aqueles com a campainha do Ninho (bateria), campainha do Ninho (com fio, 2ª geração) ou a atual geração de câmeras do Ninho.

Até o final de outubro de 2022, aqueles que tinham a atual geração de câmeras Ninho, campainha de vídeo com bateria ou campainha de porta com fio de 2ª geração precisavam usar o aplicativo Google Home em um celular ou tablet para ver o que estava acontecendo.

No entanto, o Google lançou uma atualização em 25 de outubro de 2022, o que significa que esses usuários agora poderão ver suas câmeras Nest 2021 - incluindo o Nest Cam Floodlight, Nest Cam Indoor e Nest Cam Outdoor e as campainhas Nest Cam (tanto a bateria como o modelo com fio de 2ª geração) - através de um desktop e navegador.

Veja aqui como visualizar suas câmeras Nest ou as campainhas de vídeo do Google na web.

Vá para home.google.com em seu computador desktop Acesse com a mesma conta do Google que você usa no aplicativo Home do Google Você poderá ver imediatamente as transmissões ao vivo de suas câmeras Você também pode alternar entre uma única visão de câmera e uma visão com várias câmeras

Você poderá ver ao vivo todas as suas câmeras Nest e campainhas, incluindo modelos mais antigos que você pode ver através do navegador da web Nest. Você também será capaz de ligar ou desligar as câmeras, acordar as câmeras de bateria quando elas estiverem inativas e ver o status das câmeras.

Se você ainda não vê a atualização, o Google disse para continuar verificando de volta. A atualização deve ter sido feita dentro da próxima semana.

Quais câmeras e campainhas de porta são compatíveis com o Google Home Web?

As seguintes câmeras e campainhas são compatíveis com a experiência da área de trabalho do Google Home:

Nest Cam (bateria e Nest Cam (com fio)

Ninho Cam com floodlight (com fio)

Nest Doorbell (bateria)

Nest Doorbell (com fio) - anteriormente Nest Hello

Nest Doorbell (com fio, 2ª geração)

Ninho Cam Indoor

Ninho Cam ao ar livre

Ninho Cam IQ Indoor

Ninho Cam IQ Outdoor

Escrito por Britta O'Boyle.