Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Como parte de um tópico de anúncios provocado no Twitter, o Google lançou detalhes sobre o Nest Renew, um serviço que trabalhará com termostatos Nest para ajudar os usuários nos EUA a explorar fontes de energia mais limpas e menos dispendiosas, e reduzir sua pegada de carbono.

O serviço, que sai de uma visualização antecipada hoje, mudará automaticamente seu uso de aquecimento e resfriamento para momentos em que você possa maximizar as fontes de energia limpa em sua área, como vento e solar, ao invés daquela criada pelo carvão e gás.

Além deste recurso de Energy Shift, os usuários do termostato Nest também terão acesso a desafios mensais, dicas de economia de energia e a capacidade de estender seu impacto positivo, direcionando os fundos do Nest Renew a parceiros sem fins lucrativos através do Programa de Impacto Energético.

A adesão é gratuita em seu nível básico, porém há também o Nest Renew Premium, que vai um passo além e combina a eletricidade de combustível fóssil usada em sua casa com energia limpa suficiente para cobrir a média das residências americanas. Isto é feito com compras de crédito de energia renovável de energia eólica e solar dos EUA, e custará US$ 10 por mês.

Ambos devem ter um impacto positivo tanto sobre o meio ambiente quanto sobre suas contas, o que é uma vitória/ganho de onde estamos. Os clientes dos EUA podem aderir agora sem a necessidade de mudar de fornecedor de serviços públicos. Aqui está a esperança de um lançamento mais amplo em breve.

Escrito por Verity Burns.