Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google levou ao twitter para revelar uma série de novos produtos domésticos inteligentes, incluindo um novo Nest Doorbell e Nest Wifi Pro.

Mas, a experiência doméstica inteligente não é nada sem um aplicativo sólido, e o Google também tem isso coberto.

A marca está lançando uma nova experiência de aplicativo doméstico do Google e ela será lançada para os usuários durante as próximas semanas.

O novo aplicativo adicionará novas entradas e ações para ajudar você a ter um melhor controle da automação doméstica.

Também trará fluxos de câmeras ao vivo diretamente para a página inicial do aplicativo, permitindo que você fique de olho nas coisas enquanto você está por perto.

Um novo layout divide o aplicativo em cinco abas: Favourites, dispositivos, automatismos, atividades e configurações.

O aplicativo Home do Google atual tem apenas duas abas, portanto, esta atualização deve ajudar massivamente na navegação.

As rotinas podem agora ser compartilhadas com sua casa, o que significa que qualquer membro adicionado à sua Página inicial do Google pode editar, executar, ativar e desativar as rotinas do aplicativo.

Os dispositivos compatíveis agora também podem acionar a automação. Por exemplo, você pode definir uma Rotina que funciona quando a campainha da porta é pressionada, ativando a luz do corredor.

Finalmente, o aplicativo Google Home está chegando aos navegadores web e dispositivos WearOS, permitindo que você acesse suas configurações domésticas inteligentes a partir de uma variedade de novas plataformas.

Escrito por Luke Baker.