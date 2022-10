Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google não espera até seu evento Made by Google na quinta-feira para anunciar os produtos. Além de um novo Nest Doorbell, foi anunciado o Nest Wifi Pro - um novo hub para seu sistema de rede mesh que adiciona conectividade Wi-Fi 6E e maior alcance.

O Nest Wifi Pro também está disponível para pré-compra agora por £189,99 / $199,99 e vem em várias cores (nos EUA, pelo menos) - neve, linho, neblina e capim-limão.

Um único Nest Wifi Pro é capaz de oferecer cobertura de internet sem fio de até 120 metros quadrados (2.200 pés quadrados).

Quer os detalhes completos sobre o #NestWifi Pro? Daremos a você um minuto para assistir a este vídeo.



Pré-encomenda na Loja Google :



(9/21) pic.twitter.com/izhlj7Mpwa- Feito pelo Google (@madebygoogle) 4 de outubro de 2022

É maior do que os pontos Nest Wifi ou Google Wifi disponíveis anteriormente, é compatível com a Matter e vem com conectividade Bluetooth LE.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Há duas portas Ethernet de 1 Gbps e é compatível com as configurações de rede Google / Nest Wifi existentes. Você também pode adquirir o novo modelo Pro em um pacote de três para começar a usá-lo.

O Google mostrará seus outros dispositivos durante o evento Made by Google esta semana, incluindo os smartphones Pixel 7 e Pixel 7 Pro, e o Pixel Watch smartwatch - seu primeiro Wear OS wearable construído internamente.

Você pode assistir ao evento aqui: Lançamento do Google Pixel 7: Como assistir ao evento Made by Google.

squirrel_widget_12856019

Escrito por Rik Henderson.