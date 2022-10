Google revela Nest Doorbell Wired, substituindo Nest Hello

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google anunciou vários novos produtos domésticos inteligentes através de um fio do Twitter a partir de sua conta oficial Made By Google, sendo a primeira uma segunda geração com fio Nest Doorbell.

A campainha Nest Doorbell (Wired), como é apropriadamente chamada, é a sucessora da campainha Nest Hello que foi lançada em 2018. Tem um design semelhante ao da campainha do Ninho (Bateria) que chegou em 2021 e oferece uma "vista de câmera mais alta e aprimorada", de acordo com o Google. Há um corpo de material reciclado de 43% com um sensor de câmera preto e uma caixa na parte superior e um botão grande com um anel de LED ao redor dela na parte inferior.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

O fio do Twitter revelando a campainha do Nest Doorbell (Wired) disse que você será capaz de ver uma visão da cabeça aos pés das pessoas à sua porta, assim como pacotes, dia ou noite. Como o nome sugere, a nova campainha é ligada como o Nest Hello, portanto você não precisa se preocupar em recarregar a bateria, mas você precisará instalá-la se não tiver uma campainha com fio já existente.

A campainha do Ninho (Wired) oferece alertas inteligentes para que você saiba o que está à sua porta - como uma embalagem - e também tem alertas faciais familiares, como a campainha do Ninho (Bateria) e a oferta Nest Nest Hello. Você receberá três horas de alertas de eventos e com uma assinatura Nest Aware, você pode olhar para trás em até 10 dias de história contínua.

O Google Nest Doorbell (Wired, 2nd Gen) está disponível em quatro cores - Neve, Linho, Cinzas e Hera - e aqueles nos EUA podem encomendá-lo previamente na Loja do Google por $179,99. Os preços e disponibilidade para o Reino Unido e Europa ainda não foram revelados.

squirrel_widget_12856017

Escrito por Britta O'Boyle.