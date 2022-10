Nova campainha Nest detectada nas prateleiras da Best Buy antes do lançamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Vários novos produtos Nest deverão ser anunciados durante o evento Made by Google nesta quinta-feira. E, se o último vazamento for qualquer coisa a passar, um deles será uma nova versão de sua Doorbell com fio.

Isso porque o produto Google já foi visto nas prateleiras da Best Buy nos EUA.

Um leitor enviou uma foto da caixa de varejo do novo Nest Doorbell com fio para o 9to5Google, que ele afirma ter sido tirada dentro de uma das lojas. Diz "Wired" no canto inferior esquerdo junto com "2nd Generation". O modelo de bateria existente diz "Bateria" no canto inferior esquerdo.

É relatado que eram duas opções de cores em exposição - uma em branco, a outra em cinza escuro. Pensa-se que haverá outras alternativas, também.

Um detalhe adicional importante é que o novo preço da campainha foi mostrado também. Será de $179,99 e será lançado amanhã, 4 de outubro.

Isso é estranhamente cedo, considerando que não estamos esperando o lançamento do dispositivo até o evento de 6 de outubro. No entanto, o Google tem lançado detalhes oficiais e vídeos de outros produtos estrela na construção, tais como seu primeiro smartwatch OS Wear interno, o Pixel Watch.

Isso também tem sido espionado nas lojas, embora no armazém e não na venda em geral.

Ainda temos alguns dias antes do grande evento, então quais são as apostas que outros dispositivos também serão desenterrados de antemão? Talvez você já possua um? Informe-nos se sim.

