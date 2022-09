Eis como será a campainha do Google Nest Doorbell (com fio)

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google anunciou em 2021 que estava trabalhando em um modelo atualizado de sua campainha de vídeo com fio para substituir a marca rebranded Nest Hello. Ele disse que o dispositivo apareceria em algum momento em 2022 e agora algumas imagens apareceram mostrando como ele será.

As imagens foram vistas por 9to5Google depois que apareceram na atualização do aplicativo Google Home 2.58 na Play Store. Elas mostram um design muito semelhante ao da Campainha de Vídeo do Google Nest (bateria) com um design em forma de comprimido com uma concha branca, lente de câmera preta e surround na parte superior e um botão grande na parte inferior.

-

Há um logotipo "G" que fica no meio do dispositivo e há um "olá" em diferentes idiomas ao redor da lente da câmera, na parte superior.

O relatório no 9to5Google afirma que o modelo com fio é mais grosso que o modelo operado por bateria, bem como mais curto, embora não tenha especificado as medidas exatas ou especificações. Diz-se que as aplicações Home do Google mencionam a conexão da campainha de vídeo com fio à campainha de sua casa, e uma cunha e placa base de parede também são mencionadas, ambas características do modelo de bateria também.

O Google está realizando um evento em 6 de outubro, onde se espera anunciar o Pixel 7 e 7 Pro, juntamente com os dispositivos domésticos inteligentes. Espera-se que o modelo Google Nest Video Doorbell (com fio) apareça no evento.

Escrito por Britta O'Boyle.