O dispositivo Mystery Google Nest aparece na FCC

(Pocket-lint) - Um misterioso "Dispositivo sem fio" do Google apareceu no site da Federal Communications, e especulações sugerem que poderia ser um novo dispositivo Nest.

A listagem foi visualizada pelo 9to5Google e se refere a um dispositivo simplesmente chamado "G28DR" e descrito como um Dispositivo sem fio que foi certificado para uso com Bluetooth e Wi-Fi, embora não haja menção de outras opções de conectividade como NFC ou UWB.

A lista também diz que o dispositivo misterioso terá uma bateria de 3,65v e parece que será carregado via USB e a etiqueta aparecerá na "parte de trás" do dispositivo. Com base nas pistas, parece que o mais provável é que seja um novo dispositivo Nest, embora atualmente não esteja claro o que isto poderia ser.

Embora um novo modelo da campainha com fio Nest Hello seja esperado em algum momento, não se espera que tenha uma bateria - a menos que tenha uma opção de reserva em caso de corte de energia. É possível que o dispositivo também possa ser outra adição ao portfólio do Nest Cam, já que algumas das opções atuais usam uma bateria de 3,65v como backup, e também é possível que estejamos olhando para um novo Termostato Nest que está bem atrasado em relação a uma atualização, ou possivelmente um alto-falante Nest.

Por enquanto, nada está confirmado e não esperamos que seja por um tempo, mas certamente será interessante ver o que aparece. A lista da FCC para o misterioso "Dispositivo sem fio" diz que as fotos e o manual não estarão disponíveis até janeiro, então parece que podemos estar esperando um pouco mais pela confirmação do que é.

O Google deverá anunciar os Pixel 7 e 7 Pro em outubro - uma data ainda não confirmada - mas ainda não se sabe se novos dispositivos Nest também poderão aparecer no evento.

Escrito por Britta O'Boyle.