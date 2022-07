Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Câmeras de segurança inteligentes e campainhas de vídeo são maravilhosas para proporcionar paz de espírito quando você está longe de casa.

A linha Nest do Google inclui algumas de nossas melhores escolhas no mercado, mas há algum tempo falta uma característica chave estranhamente.

Até agora, não era possível ver a alimentação de suas Câmaras de Ninho e campainhas no Chromecast com o Google TV.

Foi uma supervisão bastante chocante, em um ecossistema bastante robusto, mas estamos felizes de vê-lo finalmente abordado.

O Google disse que o recurso está sendo lançado agora e que "todas as Câmaras de Ninho e Campainhas de Ninho serão suportadas".

Se você quiser tentar, veja como funciona:

Pegue seu comando de voz Chromecast Voice Remote Pressione o botão Google Assistant Peça ao assistente para lhe mostrar sua câmera desejada. Por exemplo: "Mostre-me a câmera do jardim dos fundos". A alimentação de sua câmera deve começar a ser transmitida em sua TV

Ativar o Google Assistant em outro dispositivo, como um alto-falante Nest ou um telefone Android Peça ao Google que lhe mostre a câmera na TV. Por exemplo: "Ei Google, mostre-me a câmera do quintal na minha TV". A alimentação de sua câmera deve começar a ser transmitida em sua TV

Até agora, o Google apenas mencionou o apoio ao Chromecast com o Google TV, mas presumivelmente, este apoio se estenderá a outros aparelhos Android TV e Google TV no futuro. Ficaremos atentos à medida que as coisas se desenvolverem.

As melhores ofertas de casas inteligentes para o Amazon Prime Day 2020: alto-falantes, câmeras, aspiradores de pó e muito mais Por Cam Bunton · 14 Outubro 2020 Receba as últimas ofertas em marcas de casa inteligente, incluindo Amazon Echo, Ring, Arlo e muito mais.

Escrito por Luke Baker.