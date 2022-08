Como mudar seu toque de campainha de vídeo do Google Nest

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google Nest oferece duas campainhas de vídeo diferentes em seu portfólio, mas só é possível mudar o toque da campainha em uma delas durante a maior parte do ano.

Se você tiver o modelo Google Nest Wired, que anteriormente era chamado de campainha Nest Hello, só é possível mudar o toque de campainha durante períodos sazonais quando determinados temas são lançados. Você pode ler como mudar o toque durante o Natal e o Halloween em nossas características separadas.

Se você tiver a campainha de porta do Google Nest Battery, você não só terá a opção dos toques sazonais quando eles estiverem disponíveis, mas também terá a opção de mudar o tom de toque padrão durante o resto do ano também.

Para aqueles que querem mudar o toque da campainha de vídeo de seu Ninho - o modelo de bateria - você precisará seguir os passos abaixo. Qualquer tom que você escolher da lista será o mesmo tom que a pessoa que pressionar a campainha ouvirá - como você esperaria - e também será o mesmo tom que você ouvirá em qualquer alto-falante do Nest dentro se você tiver anúncios de visitantes ligados.

Abra o aplicativo Home do Google Procure sua campainha Nest na lista Toque na campainha de sua porta Nest Toque na engrenagem de ajuste na parte superior direita da tela Toque na 'campainha'. Toque no tema "Doorbell" (sino da porta) Se os temas sazonais estiverem disponíveis, você verá a opção aparecer aqui ao lado dos temas Clássicos. Se não houver temas sazonais disponíveis no momento, uma lista de temas aparecerá imediatamente Escolha seu novo toque de campainha Nest É isso aí. A campainha de vídeo de seu Ninho será atualizada em poucos minutos.

Há várias opções de toques clássicos para escolher se você tiver o modelo de bateria da porta de vídeo do Nest.

Há sete no total, ignorando quaisquer opções sazonais que aparecem ao longo do ano. As opções padrão são as seguintes:

Ding Dong

Festa de Aniversário

Feliz aniversário

Ninho Clássico

Digital

Sinos

Westminster

Escrito por Britta O'Boyle.