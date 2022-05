Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google anunciou uma nova habilidade que permitirá ao Amazon Alexa trabalhar com as mais recentes câmeras Nest e campainhas de porta.

Após o lançamento do Nest Cam (exterior ou interior, bateria), Nest Cam (interior, com fio), Nest Cam com floodlight e Nest Doorbell (bateria) em 2021, e com a conectividade padrão Matter no horizonte, o movimento quebra uma barreira chave entre os dois gigantes da casa inteligente.

Seguindo em frente, então, os usuários do Alexa serão compatíveis com estes novos dispositivos do Google Nest e verão os gostos de livestreams no Echo Show, Fire TV e Fire Tablets. Mesmo características como conversas de duas vias serão ativadas, se você usar comandos como "Alexa, fale com a porta da frente".

Em breve, diz o Google, o Alexa também será capaz de suportar anúncios quando qualquer um dos dispositivos compatíveis detectar movimento em sua porta, por exemplo.

Infelizmente, as mudanças não afetam os dispositivos Nest herdados, tais como câmeras mais antigas, mas o Google indica que as habilidades existentes ainda funcionarão com os dispositivos Nest.

Isso significa que você pode continuar usando o Alexa para ajustar a temperatura em um Termostato de Aprendizagem Nest, digamos.

Então, como você realmente faz para configurar esta nova habilidade do Google Nest?

Uma vez que seus dispositivos estejam configurados no aplicativo Google Home, basta procurar a habilidade 'Google Nest' no aplicativo Alexa (no iOS ou Android) e ativá-la.

A partir daí, você pode mexer nas configurações do aplicativo Home do Google em cada dispositivo, permitindo coisas como detecção.

Você também precisará ligar a detecção e as notificações de 'Movimento' no aplicativo Alexa, assim como assegurar que os anúncios de movimento e campainha sejam ligados nas configurações (Dispositivos > Câmeras > [seu dispositivo Google Nest] > Configurações).

Com isso, você deve ser configurado.

Quando vemos a Amazon retribuir, no entanto, ainda não se sabe, sem nenhuma palavra da empresa sobre a abertura de sua própria gama de dispositivos (incluindo aqueles do tipo Anel e Pisca) para o ecossistema Home do Google. Fique atento para mais à medida que o ano avança, pois suspeitamos que a chegada da Matter deverá ajudar a dar continuidade a parte dessa liberação de interoperabilidade.

Escrito por Conor Allison.