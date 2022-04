Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google poderá em breve lançar um recurso chamado 'Look and Talk' que permitirá aos usuários do Google Nest Hub Max simplesmente dar uma olhada em sua tela inteligente para ativar o Google Assistant.

O recurso - anteriormente codinomeado de Aço Azul - foi identificado com seu novo nome por 9to5Google no código de uma versão do aplicativo beta do Google (13.14) carregado na Loja de Jogos do Google.

De acordo com o site, o Google explicou o recurso 'Look and Talk' como permitindo aos usuários "olhar para a tela de até 5ft de distância para falar com o Google" sem ter que dizer as palavras "Hey Google" ou "OK Google" para despertar.

Diz-se que o processamento necessário ocorrerá no próprio Nest Hub Max e não será enviado para a nuvem, e o recurso funcionará com Face Match e Voice Match, então o Assistente ainda funcionará para cada usuário individual.

De acordo com o código: "Seu dispositivo depende da detecção da câmera e analisa seu vídeo para determinar se você deseja ativar seu Assistente". O Assistente pode ser ativado quando você não tiver a intenção de ativá-lo, se ele detectar incorretamente que você deseja sua ajuda. Seu vídeo é processado no dispositivo e não é enviado para os servidores do Google".

"Se outros quiserem usar o Look and Talk, eles podem configurá-lo em seu aplicativo Home ou Assistant app settings. Você pode desligar este recurso a qualquer momento em suas configurações de Face Match".

No momento, o Google Nest Hub Max tem uma câmera a bordo e, portanto, o recurso 'Look and Talk' só estará disponível para aqueles que têm o dispositivo Max.

Por enquanto, não há palavras sobre quando este recurso 'Look and Talk' poderá se tornar oficial, mas com tantos detalhes em torno dele, esperamos que seja em breve.

Escrito por Britta O'Boyle.