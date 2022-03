Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma reformulação significativa está sendo lançada no aplicativo Google Home em uma nova atualização, tornando mais rápido para os usuários ajustarem seus dispositivos domésticos inteligentes .

Atualmente, sendo lançado primeiro para os usuários do iOS, parece que a versão 2.49 do aplicativo Home verá a grade de dispositivos de longa data substituída por uma nova visualização.

O Google diz nas notas de lançamento que a "visualização inicial atualizada ajuda você a ajustar seus dispositivos com menos toques", com a capacidade de ajustar o brilho de uma luz ou o volume de um alto-falante agora disponível diretamente na guia.

Anteriormente, isso exigia que o usuário percorresse suas salas e dispositivos antes de tocar e ajustar.

Carregou o Google Home 2.49 e ativou a nova interface do usuário. Eu gosto bastante - torna o controle de seus dispositivos domésticos inteligentes muito mais fácil, semelhante à interface de controles do dispositivo. https://t.co/jBePftcOta pic.twitter.com/5uToZKCuHg — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 15 de março de 2022

Os dispositivos, então, agora podem ser ligados ou desligados com um toque, com um slide para a esquerda ou direita representando ajustes e um toque longo trazendo mais controles. Em vez de ícones para esses dispositivos, agora há blocos menores em forma de retângulo que são intitulados pelo nome do produto.

Isso também ocupa menos espaço na guia Início, o que significa que você pode controlar mais dispositivos sem precisar rolar.

O Google observa que a nova atualização será lançada para dispositivos iOS nas "próximas semanas", embora atualmente não haja indicações claras de quando a atualização será em telefones Android.

Como sempre com esse tipo de coisa, no entanto, esperamos que seja lançado silenciosamente no mesmo período de tempo.

Afinal, uma rápida rolagem pelo Twitter verá muitos exemplos de usuários do Android que possuem o novo layout da atualização.

Escrito por Conor Allison.