Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google confirmou que sua Nest Doorbell terá dificuldades para reter a carga em temperaturas frias, depois que muitos usuários relataram problemas com o dispositivo por meio do suporte do Google Nest e do Reddit .

Descrevendo como a campainha de vídeo inteligente deve funcionar em climas mais frios, a página de suporte recém-publicada é uma resposta aos proprietários que enfrentam problemas com a operação - mesmo quando o dispositivo estava conectado.

A lista de produtos indica que a temperatura de operação da campainha é de -4°F (-20°C), o que, é claro, deve ser suficiente para cobrir quase todos os casos. No entanto, crucialmente, o Google agora esclareceu que a temperatura mínima de carregamento é de 32 ° F (0 ° C).

Como o Google explica, embora o dispositivo ainda possa operar dentro dessa janela, ele não será carregado e pode esgotar mais rápido que o normal. É também por isso que a campainha está lutando para permanecer ligada, apesar de receber uma carga lenta através da fiação da campainha existente de uma casa, o que naturalmente fará com que ela seja desligada.

Mesmo quando a campainha é trazida do frio para carregar, também pode demorar um pouco para poder ligar, pois precisa atingir 32 ° F (0 ° C). Alguns usuários relataram que esse processo pode levar dias.

Se for esse o caso, a campainha no app Google Home exibirá "carregamento pausado" ou "carregamento lento", juntamente com um tempo de carregamento estimado estendido.

Curiosamente, os proprietários da Nest Camera (externo/interno, bateria) relataram problemas semelhantes com a vida útil da bateria do dispositivo sendo bastante reduzida em temperaturas frias, embora isso ainda seja capaz de operar quando conectado.

Com o Google já confirmando que uma versão de segunda geração de sua campainha com fio está a caminho em 2022, esperamos que não caia no mesmo problema.

Escrito por Conor Allison.