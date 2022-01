Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quantas vezes você gritou: "Ei, Google, cale a boca!" ou "Ei, Google, pare!" em sua tela ou alto-falante de casa inteligente com Google Assistant?

Bem, o Google finalmente tornou um pouco mais fácil e rápido dizer ao Google Assistant para se acalmar e parar de divagar sem parar ...

Agora você pode simplesmente dizer para "parar". Está certo. Você pode silenciar o Google Assistant sem precisar dizer "Ei, Google" primeiro. É uma mudança pequena, mas certamente útil - que torna o comando do assistente digital um pouco mais casual. O Google disse que está lançando esse recurso, então não deixe de experimentá-lo.

Alerta útil do novo recurso do Google Assistente! Quer que seu monitor inteligente ou alto-falante pare de falar? Basta dizer “pare” – não é necessário #HeyGoogle. — Google (@Google) 25 de janeiro de 2022

As melhores ofertas de casas inteligentes para o Amazon Prime Day 2020: alto-falantes, câmeras, aspiradores de pó e muito mais Por Cam Bunton · 14 Outubro 2020 Receba as últimas ofertas em marcas de casa inteligente, incluindo Amazon Echo, Ring, Arlo e muito mais.

Para ser claro, você ainda precisa dizer "Hey Google" para ativar o Google Assistant e interagir com o assistente digital na maioria dos casos, como ao perguntar o tempo ou tocar uma música. Mas, agora, quando está no meio de uma música, agora você pode apenas gritar: "Pare! Toque Burn out by Midland", em vez de "Ei, Google, pare..."

Isso pode economizar apenas alguns segundos - mas, ei, esses segundos se somam.

Para saber mais sobre o Google Assistant, incluindo como ele funciona, dicas e truques e frases inteligentes que você pode dizer para desencadear respostas engraçadas, consulte os guias do Pocket-lint:

Escrito por Maggie Tillman.