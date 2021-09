Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google anunciou recentemente toques assustadores de Halloween para suas campainhas de vídeo Nest. Infelizmente, eles não suportam a campainha Nest Hello original, que foi recentemente renomeada para Nest Doorbell (com fio). Mas agora, o Google confirmou que está trabalhando em um sucessor.

A nova campainha suportará gravação 24 horas por dia, 7 dias por semana e funcionará com o app Google Home, e não com o app Nest. Deve ser lançado em 2022.

Em uma postagem no blog , Rishi Chandra, GM do Google Nest, disse que o Google está comprometido em ser mais transparente com os clientes sobre onde está "levando o portfólio de câmeras". Chandra acrescentou: "Sabemos que aqueles com conexões de campainha com fio preferem ter uma campainha que também suporte histórico de vídeo contínuo 24 horas por dia, 7 dias por semana (por meio da assinatura do Nest Aware). Temos o prazer de anunciar que lançaremos uma segunda geração do Nest Campainha (com fio) em 2022 ".

Ele não forneceu outros detalhes sobre a nova campainha, como se ela terá armazenamento offline e bateria reserva - dois recursos encontrados nas câmeras Nest e campainhas mais recentes do Google. O Nest Doorbell (com fio) mais recente também possui alguns recursos que a versão com bateria não oferece, como integração com Alexa e SmartThings, um sensor de cores 2K, campo de visão mais amplo, recursos de zoom atualizados e alertas de sons por meio de um Nest Aware.

Chandra discutiu a fusão do app Nest com o app Google Home, no entanto. Atualmente, os usuários devem abrir o aplicativo Google Home para gerenciar os dispositivos Nest mais recentes. Se eles possuem dispositivos Nest mais antigos, eles precisam usar o app Nest. Mas Chandra disse que o Google está "comprometido em trazer as experiências e os dispositivos Nest que você ama no app Nest para o app Home". Ele também observou: "Isso vai levar algum tempo para acertar".

Finalmente, Chandra revelou uma opção de desktop para o aplicativo Google Home que chegará no próximo ano, para que você possa visualizar e controlar seus dispositivos Nest dessa forma.