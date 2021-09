Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você possui uma campainha com vídeo Nest , sabia que pode alterar o toque dela? O Google oferece toques sazonais para suas campainhas, incluindo tons com tema de Halloween para o mês de outubro. Eles tocarão na própria campainha e em qualquer alto-falante ou smart display Google Nest em sua casa.

Veja como alterar o toque da campainha para um dos novos sons assustadores.

Você pode selecionar um novo toque nas configurações do app Google Home para Nest Doorbell (bateria) ou no app Nest para Nest Doorbell (com fio) . The Verge disse que os novos toques de Halloween não virão para o Nest Hello Doorbell mais antigo do Google.

Abra a versão mais recente do app Google Home ou Nest no seu dispositivo móvel. Lançado em 1º de outubro de 2021 Selecione sua campainha. Toque em Configurações. A partir daqui, você deve ver a opção de alterar seu toque.

Precisa de mais ajuda? Consulte o hub de suporte do Google para obter mais detalhes.

Eles incluem uma risada maligna, uma dança de esqueleto, um corvo assustador, uma vaia fantasma, um lobisomem uivante, uma bruxa cacarejante e muito mais.

Os toques de Halloween chegarão em 1º de outubro de 2021 e estarão disponíveis direto no Halloween.

Em 1º de novembro de 2021, a campainha voltará automaticamente ao tom padrão. Mas você pode entrar nas configurações do seu aplicativo e escolher outro tom sazonal para os feriados. No ano passado, houve tons com o tema do feriado para o Natal, Hanukkah, Ano Novo e Kwanzaa. Esperamos que outros semelhantes cheguem este ano.

Existem também seis novos tons de toque durante todo o ano disponíveis para escolher nas configurações.