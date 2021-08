Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google está apresentando um novo recurso para seus monitores inteligentes Nest Hub : Informações sobre a qualidade do ar.

As Informações sobre a qualidade do ar podem fornecer mais informações sobre os riscos que você pode enfrentar com a fumaça e a poluição na área. Por exemplo, os incêndios florestais no oeste dos Estados Unidos não afetam apenas o lado oeste do país, mas também prejudicam a qualidade do ar na costa leste. O estado de Nova York até emitiu um alerta de saúde em julho de 2021, quando a fumaça chegou do Bootleg Fire em Oregon, que fica a milhares de quilômetros de distância.

Muitos americanos podem não estar cientes desse fato, mas se eles fossem donos do Nest Hub, eles seriam capazes de receber alertas de dados e estar mais informados.

Um emblema do Índice de Qualidade do Ar, ou emblema AQI, aparecerá no relógio e widget de clima na tela Ambiente do Nest Hub. O Google disse que você poderá cancelar. Portanto, quando o recurso for implementado, o Pocket-lint atualizará este guia com etapas sobre como cancelar o recebimento para aqueles que podem não estar interessados.

O fiapo de bolso planta mais 1.000 árvores com o Resideo Por Stuart Miles · 14 Agosto 2021

Em áreas onde o novo recurso de qualidade do ar do Google está disponível, os Nest Hubs emitirão um alerta quando a poluição atingir um nível prejudicial à saúde - incluindo um nível prejudicial para "grupos sensíveis". O Nest Hub também responderá ao seguinte comando de voz: “Qual é o qualidade do ar perto de mim? ”

Os dados da AQI vêm da Agência de Proteção Ambiental dos EUA. Classifica a qualidade do ar em uma escala de 0 a 500, sendo zero a melhor qualidade do ar.

A EPA também oferece classificações de categorias codificadas por cores que variam de qualidade do ar “boa” a “perigosa”. A EPA determina o risco de qualidade do ar avaliando poluentes como monóxido de carbono, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, poluição atmosférica e poluição por partículas como fuligem e fumaça.

Não. A EPA tem uma rede de milhares de sensores de qualidade do ar em todo o país que rastreiam e fornecem informações sobre a qualidade do ar por meio do site AirNow. Basta inserir sua localização para obter uma classificação AQI. Há também o Mapa de Fogo e Fumaça da EPA que mostra a distância que a fumaça de um incêndio florestal pode alcançar.

As informações sobre a qualidade do ar, no lançamento, estão disponíveis apenas em mercados “selecionados” dos Estados Unidos. Ele será lançado "nas próximas semanas" - então, no início de setembro de 2021.