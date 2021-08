Vazamentos de nova IU para aplicativos Nest Hub online

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que o Google Nest Hub pode estar recebendo seu próprio inicializador de aplicativos e uma interface de usuário mais prática.

Tradicionalmente, esses monitores inteligentes são projetados para serem usados com comandos de voz mais do que qualquer outra coisa, mas se um vazamento recente for qualquer indicação, as coisas podem ser configuradas para mudar.

Uma postagem no Reddit parece mostrar um Google Nest Hub Max que foi atualizado com uma gaveta de aplicativo. Isso aparentemente transforma o smart display para ter uma experiência mais tradicional do Android. A interface então permite vários controles diferentes baseados em gestos. Um toque curto irá revelar várias sugestões, enquanto um toque completo irá mostrar um layout completo de aplicativos.

Claro, esses não são realmente aplicativos, já que a plataforma Nest não usa aplicativos, mas "ações". Tocar nos ícones associados iniciará a ação. Essas são as mesmas ações que normalmente podem ser iniciadas com um comando de voz, mas agora também podem ser iniciadas com um toque.

Parece que essa mudança na interface do usuário ainda está nos estágios iniciais e não está muito bem acabada no momento, mas pode indicar uma mudança em um futuro próximo.