O Google está trabalhando em um novo Chromecast?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google anunciou uma enxurrada de novos dispositivos no início de agosto e o Pixel 6 e 6 Pro devem ser lançados em outubro, enquanto o Pixel 5 5G deve chegar no final de agosto. No entanto, parece que ainda pode haver mais da empresa antes do fim do ano.

Identificado pelo Android Poilce , um misterioso dispositivo do Google passou pela FCC com a descrição "Dispositivo de streaming sem fio". Possui o número do modelo GJQ9T. Nenhuma outra informação de identificação foi oferecida na lista, embora passar pelo FCC normalmente signifique que o lançamento será em breve.

Infelizmente, com poucas informações, é um jogo de adivinhação sobre o que o dispositivo poderia ser. Um novo Google Chromecast pareceria o palpite mais lógico e, dado que o Chromecast de 2020 com Google TV também passou pela FCC em agosto com o número de modelo GZRNL, isso apoiaria essa ideia.

Dito isso, o Chromecast com Google TV foi descrito como um "Dispositivo de streaming de mídia interativo" em vez de "Dispositivo de streaming sem fio" como esta lista, então pode ser que estejamos olhando para outra coisa. Dado que o Google acaba de anunciar novas Nest Cams e uma nova campainha Nest alimentada por bateria, no entanto, não há opções óbvias restantes, especialmente porque a inclusão de suporte para Wi-Fi 5 exclui os Pixel Buds premium.

As melhores ofertas do Amazon Echo para julho de 2021 Por Dan Grabham · 9 Agosto 2021

Suspeitamos que, seja qual for o dispositivo misterioso, ele provavelmente aparecerá no evento Made by Google da empresa ainda este ano. Isso normalmente ocorre em outubro e é onde o Pixel 6 e 6 Pro devem ser totalmente revelados.