(Pocket-lint) - O Google anunciou uma série de novos produtos Nest e o mais interessante é o Nest Doorbell (bateria), juntando-se ao Nest Hello para conectar sua porta da frente.

A versão da campainha alimentada por bateria permitirá ao Google competir melhor com empresas como Ring e Arlo , que oferecem uma campainha com bateria, o que significa que você não precisa de nenhum fio para instalá-la - você só precisa montá-la por seu porta e conecte-o à sua rede wi-fi.

Se por acaso você já tiver fiação, a nova Nest Doorbell também oferecerá suporte para isso, então você pode escolher os métodos de instalação.

A câmera foi projetada para dar a você uma visão da cabeça aos pés de quem está ligando, o que significa que você pode ver o que está acontecendo na sua porta, não apenas na altura da cabeça.

Ele também oferece suporte a HDR, para que você obtenha uma imagem melhor em todas as condições.

Uma das coisas importantes que o novo Nest Doorbell (bateria) oferece é a inteligência no dispositivo, o que significa que ele pode determinar por si mesmo o que está vendo, capaz de escolher pessoas, animais, veículos e pacotes, tudo sem precisar de uma assinatura (o que Arlo requer, por exemplo).

O Google diz que o aprendizado de máquina no dispositivo torna essa campainha mais inteligente, de modo que as respostas são mais rápidas, permitindo identificar coisas que importam e ignorar as que não importam - como galhos balançando ao vento.

Isso também deve significar que você não ficará sobrecarregado com notificações em seu telefone, informando sobre coisas que não importam.

Você poderá controlar seu Nest Doorbell por meio do app Google Home (incluindo a visualização do nível de carga), e ele funcionará com o Nest Hub, então você pode usar a voz para ver o que está acontecendo na sua porta.

Você ainda poderá obter assinaturas do Nest Aware para o Nest Doorbell, o que permitirá 30 dias de gravação de eventos na nuvem.

A nova campainha Nest tornará muito mais fácil para muitas pessoas escolherem um dispositivo Google para a porta da frente, aproveitando os benefícios que Ring e Arlo oferecem há algum tempo.

O novo Nest Doorbell custará £ 179,99 no Reino Unido e estará à venda em 24 de agosto. Ele também estará disponível nos EUA, Canadá e muitos países europeus no mesmo dia.