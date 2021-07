Usuários gratuitos do Deezer agora podem fazer streaming pelos alto-falantes do Google Home / Nest

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Deezer anunciou que os usuários de sua conta gratuita agora podem usar os alto-falantes do Google Assistente para transmitir música. Isso significa que, se você tiver qualquer dispositivo Google Home ou Nest Home , poderá usá-lo para fazer streaming de suas músicas do Deezer, mesmo que não seja um assinante pago.

Claro, existem alguns alto-falantes de terceiros com o Google Assistente integrado também, então, se você tiver um, também poderá usá-lo.

No comunicado à imprensa, Deezer afirma que - uma vez configurado - você poderá pedir ao Google Assistente para reproduzir seu Flow, ou você pode solicitar uma lista de reprodução ou artista. Você pode até tocar música para se adequar ao seu humor, para que possa solicitar músicas alegres, músicas tristes e assim por diante.

Claro, com "grátis" sempre há ressalvas. Nesse caso, isso significa que os anúncios serão exibidos enquanto ouve (mas você pode pular até seis a cada hora). Além disso, as listas de reprodução serão sempre reproduzidas no modo aleatório.

Para ativar o serviço, basta abrir o app Google Home e seguir as etapas abaixo:

Toque em Mídia

Selecione Música em Gerenciar seu sistema

Em Mais serviços de música, toque no ícone de link azul

Toque em Vincular conta

Agora faça login em sua conta do Deezer

Depois de concluído, clique em Concluído

Depois de fazer login e vincular sua conta, você pode defini-la como seu serviço de música padrão. Ele aparecerá em Seus serviços de música. Agora, basta tocar no ícone redondo ao lado do Deezer para torná-lo o padrão.

A Deezer está lançando esta adição gratuita para usuários no Reino Unido, EUA e outros mercados onde tem assinantes a partir de hoje.

