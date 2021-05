Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Durante anos, o Google desenvolveu um sistema operacional conhecido como Fuchsia , mas pouco se sabia sobre que tipos de dispositivos ele um dia iria potencializar. Bem, aparentemente agora está ao vivo e pode ser encontrado em execução no Nest Hub de primeira geração de 2018.

Conforme relatado pela primeira vez pelo 9to5Google , o Google confirmou que está lançando uma atualização nos próximos meses para o Nest Hub que substituirá o "Cast OS" baseado em Linux pelo Fuchsia OS, que o Google tem consertado discretamente desde pelo menos 2016. É uma atualização subjacente, destinada primeiro para aqueles no programa de testes do Google. Eventualmente, o Fuchsia OS estará mais amplamente disponível.

O líder técnico do Google em Fuchsia, Petr Hosek, tuitou na terça-feira : "Você não envia um novo sistema operacional todos os dias, mas hoje é esse dia".

A mudança para o Fucshia não será perceptível de forma alguma para os consumidores do display inteligente do Google, já que a interface e a experiência permanecerão as mesmas. No entanto, o Google está se movendo lentamente com o lançamento, porque não é uma atualização simples. O Google quer testar o sistema operacional em produtos do mundo real antes de avançar com a substituição do Cast OS em mais dispositivos feitos para o Google.

Lembre-se de que o Fuchsia não foi projetado apenas para dispositivos domésticos inteligentes, mas também pode ser usado um dia para desktops e smartphones.

Escrito por Maggie Tillman.