Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google adicionou vários novos recursos ao Google Assistente antes do Dia das Mães acontecer nos EUA neste domingo.

O recurso de transmissão foi estendido para que você possa enviar uma mensagem para todos em seu grupo familiar, não importa qual dispositivo eles tenham - desde que execute o Google Assistente, é claro.

Isso inclui telefones celulares e dispositivos de tela inteligente, como o Nest Hub mais recente.

Os destinatários também podem responder automaticamente, clicando no botão de resposta ou simplesmente usando sua voz.

Novos lembretes sazonais do Family Bell estão disponíveis, com idiomas adicionais disponíveis em breve: francês, japonês, italiano, espanhol, português, holandês, alemão, hindi e coreano.

E, novas histórias e jogos estão sendo adicionados para toda a família interagir ou jogar em dispositivos Assistant ou telefones e tablets Android.

Uma parceria com a publicação Pottermore de JK Rowling resulta em alguns contos de quadribol, com mais contos do Mundo Mágico que virão no final do ano.

Também haverá novos jogos de curiosidades para jogar, incluindo um baseado no popular Are You Smarter than a 5th Grader? game show. E o Google revelou que vários ovos de Páscoa do Dia das Mães estão escondidos na experiência. Ele sugere que você tente definir um cronômetro, por exemplo.

Os novos recursos serão implementados em seus dispositivos a partir de hoje.

Escrito por Rik Henderson.