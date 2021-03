Finalmente, o Google nos deu um rastreador de sono com o qual eu realmente quero dormir

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em 2019, comentei que a convergência não estava ajudando na indústria de rastreamento do sono . Eu passei a semana dormindo no Garmin Fenix 6 para testar o recurso Body Battery - que eu avalio muito - mas descobri que dormir em um robusto relógio externo apenas incomoda um pouco demais.

Solicitei um sensor de sono dedicado, algo para usar como uma pulseira confortável, em vez de um relógio de aventura à prova de choque.

Parece que me enganei ao pedir divergência para trazer uma solução de tecnologia - mas não tinha ideia de que a resposta convergente que procurava viria do Google.

Tenho dormido com o Google Nest Hub. Pronto, eu já disse isso.

O Google está usando uma abordagem diferente para monitorar o sono, usando o radar de seu chip Soli embutido no novo Nest Hub . Ao coletar dados do sensor de luz, dos microfones e do radar, o Nest Hub pode detectar com eficácia quando você vai para a cama, quando se levanta e como você dorme entre esses dois eventos.

Ele pode monitorar a temperatura ambiente, os níveis de luz, se você está roncando ou tossindo durante a noite - e pegar você acordando porque precisa ir ao banheiro.

Quando você acorda, tudo isso é mapeado na tela e sincronizado com o Google Fit para que você possa analisar como dormiu. Parece muito preciso também, quando olho para o relógio quando me sento para dormir e descubro que os tempos coincidem.

Ele também sabe quando estou tendo uma noite realmente agitada, me dando os dados para derramar de manhã para verificar se, sim, dormi mal.

O sistema garante privacidade - não há câmera para espionar você e o microfone não está compartilhando uma gravação, apenas um registro de data e hora de um evento de tosse ou ronco - e o processamento é feito localmente, e não na nuvem. Os dados são sincronizados com o Google Fit, se você quiser, mas não é como ter um rolo de vídeo seu na cama.

Na verdade, o Google fez questão de não incluir uma câmera para evitar essa suspeita.

Problema resolvido! Posso ir para a cama normalmente, dormir - ou não dormir, conforme o caso - normalmente, e não tenho que vestir nada, colocar nada debaixo do colchão, nem fazer nada. Simplesmente acontece.

Mas isso me leva de volta a um ponto que mencionei anteriormente. Eu sei que durmo mal. Eu sei quando não durmo bem e os dados retirados de qualquer contexto relevante não significam nada.

A vantagem que a Garmin oferece com Body Battery é que seus dados de sono são definidos no contexto de seus dados de atividade. Fornece uma bateria virtual para o seu corpo que você precisa recarregar à noite. Ele diz para você pegar leve porque você não está se recuperando corretamente.

O Google está basicamente dizendo o que você já sabe, embora, admita-se, comece a dar feedback assim que os padrões de sono forem estabelecidos.

O Google Nest Hub justifica sua posição como um dispositivo de cabeceira: parece bom, soa bem e é altamente conectado, oferecendo uma gama completa de serviços com a tecnologia do Google Assistant. Mas essa nova mina de dados do sono agora precisa ir mais longe.

A resposta pode estar em uma conexão com o Fitbit, de propriedade do Google . O Google já disse que vai ver como esses dois sistemas podem funcionar juntos, mas nada foi dito sobre qual poderia ser o resultado.

A melhor solução para mim seria o Nest Hub rastreando o sono e relatando isso no aplicativo Fitbit, no contexto da atividade. Então, como com a solução da Garmin, posso decidir quando pular uma sessão de exercícios planejada porque não dormi direito, adotando uma abordagem de corpo inteiro, em vez de dados fora de contexto.

Escrito por Chris Hall.