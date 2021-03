Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com o lançamento do novo Google Nest Hub , a empresa está fazendo uma mudança ousada e calculada para um lugar na sua mesa de cabeceira.

Em vez de ter como objetivo complementar apenas o seu dia com a reprodução do Spotify e boletins meteorológicos como antes, o novo Nest Hub se duplicará como um rastreador de sono genuíno e ajudará a gerenciar o seu descanso noturno.

À primeira vista, é surpreendente - os monitores de sono ao lado da cama estão longe de ser típicos no espaço de rastreamento, afinal. No entanto, essa tecnologia é algo que foi executado de forma muito eficaz antes, embora por empresas menores.

Em vez de utilizar sensores de movimento e de frequência cardíaca, como smartwatch, rastreador de condicionamento físico ou rastreador de esteira, os equivalentes ao lado da cama são atores de segundo plano. O Sensor de sono do Nest Hub - como o Google o chama - vai tirar proveito da tecnologia de radar de baixa energia do Google Soli para analisar como a pessoa mais próxima do monitor dormia.

É capaz de registrar movimento e respiração, distúrbios do sono como tosse e ronco, e mudanças de luz e temperatura - tudo sem uma câmera intrusiva ou dados saindo do dispositivo e, o mais importante, sem você ter que usar algo durante a noite.

A discrição é o que mais vende no monitoramento de cabeceira, e é algo em que o Google deve apostar.

A duração da bateria do wearable médio pode ter melhorado consideravelmente nos últimos anos, mas ainda está longe de ser um método elegante. Os tapetes de corrida são menos intrusivos, com certeza, mas a precisão da tecnologia também pode variar drasticamente dependendo do seu colchão, se você compartilha uma cama ou se simplesmente rola muito durante a noite.

É por isso que está na hora de uma empresa como o Google lançar os dados sobre a tecnologia de cabeceira.

Startups como SleepScore e ResMed já mostraram que essa tecnologia pode funcionar, entregando relatórios de sono precisos com base nas mesmas métricas que o Nest Hub do Google rastreará. Como acontece com qualquer nova área, no entanto, o rastreamento ao lado do leito precisa de ímpeto e competição para se desenvolver.

No Google, o conceito de monitoramento do sono à beira do leito talvez seja o companheiro de cama perfeito.

A empresa pode não ser famosa por aproveitar todo o potencial das empresas adquiridas, mas a indicação de que a Fitbit ajudará a Sleep Sensing no futuro torna este um espaço ainda mais intrigante para assistir.

Infelizmente, não há detalhes ainda sobre como o Google irá integrar os dados coletados pelos wearables do Fitbit. Dada a posição de longa data do Fitbit como o carro-chefe do rastreamento do sono vestível, no entanto, não é difícil imaginar como o Google poderia ganhar rapidamente um controle no mercado de rastreamento do sono.

Se o Nest Hub acabar sendo um monitor convincente e preciso que os usuários podem colocar em segundo plano, e ainda houver a opção de integração com tecnologia que acessa recursos diferentes, como monitoramento cardíaco, esse é um sistema mais arredondado do que nunca visto.

Portanto, embora o conceito possa parecer uma aposta no início, o Nest Hub mais recente é, na verdade, o dispositivo perfeito para ajudar o Google a se tornar o procurador de rastreamento do sono.

Também é uma grande progressão para o próprio Nest Hub. À medida que seu ciclo de vida avançava, o lugar do original na casa inteligente tornou-se mais difícil de descobrir. O maior Nest Hub Max era a melhor opção para cozinhas e corredores, enquanto um dispositivo como o Lenovo Smart Clock era uma opção natural para quartos.

Agora, é o ás do Google no domínio do rastreamento do sono. Com o Fitbit ao seu lado também, não apostaríamos contra ele.

Escrito por Conor Allison.