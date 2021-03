O novo Nest Hub apresenta um rastreamento inteligente do sono para torná-lo o melhor assistente de cabeceira

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google anunciou uma nova versão do Nest Hub, substituindo o display inteligente de 7 polegadas, originalmente lançado como Google Home Hub em 2018 .

O novo Nest Hub mantém o mesmo formato, com uma tela de 7 polegadas que parece flutuar em sua base coberta de tecido que abriga os alto-falantes do dispositivo.

Há um impulso para esses alto-falantes, com o Google relatando um aumento de 50 por cento nos graves, para uma experiência de áudio mais rica, que todos irão apreciar.

Mas a maior mudança está em como o Google está posicionando este dispositivo. Ele ainda não tem câmera, então o Google vê isso como um dispositivo de cabeceira, capaz de garantir sua privacidade porque não há câmera que possa inicializar uma chamada enquanto você desfruta de um momento de privacidade no quarto.

O que o Google está adicionando é o rastreamento do sono . Isso viu a adição do hardware Soli do Google ao Nest Hub, para que ele possa usar a tecnologia Motion Sense para rastrear seu sono.

Soli usa um tipo de radar que pode detectar movimento e interpretá-lo. Anteriormente, o Google o usava para algum controle de movimento no Pixel 4 , embora parecesse um pouco bobo - oferecer gestos de mãos livres em um dispositivo que você basicamente sempre opera quando o está segurando.

Agora Soli será encarregado de detectar padrões de movimento e respiração da pessoa dormindo mais próxima do Nest Hub para alimentar as novas funções de detecção do sono.

Além do movimento, o Nest Hub também pode ouvir ruídos - tosse ou ronco - enquanto monitora as condições de luz e temperatura. Dessa forma, ele monitorará como você dorme e as condições em que está tentando dormir.

Para proteger sua privacidade, nenhum desses dados brutos é enviado para os serviços do Google, tudo acontece no próprio Nest Hub.

A partir dessas informações, o Google apresentará um resumo do sono - e, tendo aprendido seus hábitos de sono e monitorado sua qualidade por alguns dias, pode fazer sugestões para melhorar seu sono.

A má notícia é que o Google diz que este serviço será uma amostra gratuita, sugerindo que haverá uma cobrança por ele no futuro.

Os dados do sono também podem ser integrados ao Google Fit - e, no futuro, o Google anunciou que deseja integrar essas informações ao Fitbit.

Fora do novo monitoramento do sono, este é um hub para o Google Assistente, fornecendo música, controle de casa inteligente, informações e muito mais. Para aumentar as opções de casa inteligente, o novo Nest Hub recebe um rádio Thread , o que significa que oferece outra rota de conectividade para dispositivos conectados.

O novo Nest Hub está disponível por £ 89,99 e já está disponível.

Escrito por Chris Hall.