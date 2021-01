Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google atualizou o Assistente em seus próprios alto-falantes e monitores - como o Nest Hub e o Mini - com um novo recurso.

A partir de 13 de janeiro de 2021 , os alto-falantes inteligentes do Google receberão uma atualização do Google Assistente que traz um recurso chamado Modo visitante. Quando isso acontecer, o alto-falante reconhecerá quando você disser “Ok Google, ative o modo visitante”. Ele parará imediatamente de agir como seu assistente pessoal, não salvando mais consultas em sua conta do Google ou acessando alguns dados pessoais, como seu calendário.

Ele ainda será capaz de responder a perguntas, tocar música e definir temporizadores, é claro. Mas os dados dessas consultas não são salvos com o modo visitante. É como o modo Incognito no Chrome. Dito isso, seu alto-falante ainda precisa estar conectado à sua conta para atender às integrações que você ativou.

O modo visitante do Google Assistente simplesmente permite que seus amigos usem os alto-falantes do Google sem que seus dados pessoais atrapalhem. Lembre-se de que o recurso não bloqueia com segurança seus dados de ouvidos curiosos, pois desligar o modo visitante é tão fácil quanto pedir ao alto-falante para fazê-lo.

Ao ativar o modo visitante, você ouvirá imediatamente um toque especial. Você pode então confirmar "o modo visitante está ativado?" - com o recurso permanecendo ativo até você desativá-lo (“Ok Google, desligue o modo visitante"). Em monitores inteligentes, você verá um perfil em branco quando o modo visitante estiver habilitado.

Para obter mais dicas e truques do Google Assistente, consulte o guia do Pocket-lint . Também temos este guia do comprador de comparação do alto-falante inteligente do Google .

Escrito por Maggie Tillman.